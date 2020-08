https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se autoriza a la Casa Gris a ofrecer en la mesa de negociación paritaria con los gremios docentes, una suma para quienes no tuvieron la IFE ni fueron convocados a las aulas.

Acuerdo con la oposición de la Cámara baja Media sanción del Senado para ayudar a docentes reemplazantes

La Cámara de Senadores aprobó con media sanción y devolvió a Diputados, un proyecto de ley que busca brindar una ayuda a los docentes reemplazantes que, por tener esa condición no han cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga el gobierno nacional, pero tampoco han tenido trabajo porque el Estado provincial no ha requerido de sus servicios, al no haber actividad en las aulas por la pandemia.



La Cámara alta acordó modificaciones a un texto del diputado radical Juan Cruz Cándido, quien las aceptó de acuerdo con lo que explicó desde su banca el senador Felipe Michlig, presidente del bloque de la UCR en la Cámara alta.



Al texto venido de Diputados se le adjuntó otra iniciativa, propuesta por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), que contó con el apoyo de sus compañeros justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) y logró la unanimidad.



El presidente provisional del Senado indicó que la nueva versión de la norma tiene también el visto bueno de la Casa Gris, algo que también se ocupó de señalar el radical del norte.



Autorización



El texto autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar "una suma monetaria de carácter excepcional al personal suplente del sistema educativo provincial que, por consecuencia de la entrada en vigencia de las disposiciones legales nacionales y la respectiva adhesión provincial que establecieron la emergencia sanitaria por la declaración de la pandemia Coronavirus y la suspensión del dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión oficial o privada de todos los niveles y modalidades, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, no hayan tenido ofrecimiento y asignación de suplencias", según el texto del primer artículo que pasó a Diputados.







En el segundo se fijan pautas: "La suma monetaria que se otorga por la presente tiene por objeto compensar la falta de ingresos por la no asignación de reemplazos o interinatos al personal suplente, de acuerdo con las condiciones generales del Decreto 3019/2012 y Anexo II e inscriptos en los escalafones respectivos", expresa.



Luego precisa que tanto "el monto de la suma monetaria de carácter excepcional, la forma de pago y la cantidad de beneficiarios alcanzados deberán determinarse en acuerdo celebrado en el marco de la negociación paritaria docente", que se rige por la Ley N° 12.958.



Diálogo



Durante la telesesión, Pirola indicó que el texto propuesto busca que el diálogo supere la situación planteada, mientras que Michlig recordó que su correligionario Cándido ha planteado el tema hace ya meses y se requiere una respuesta concreta.



El justicialista mencionó que el tema es materia de preocupación de los dirigentes sindicales y de los docentes en actividad, con los que tienen contacto los senadores en cada departamento. En tanto el radical dijo que tenía fundadas expectativas en que la Cámara baja (de mayoría opositora) le brinde un rápido tratamiento a la versión aprobada en el Senado, "con la anuencia del Ejecutivo".

Salutación

La Cámara de Senadores declaró de interés el 102 Aniversario de la fundación del "Diario El Litoral" el 7 de agosto de 2020, de acuerdo con un proyecto presentado por los integrantes del bloque de senadores de la UCR. Por otra parte, la Cámara realizó un minuto de silencio por la muerte del ex senador por San Javier Eduardo Paco Zilli.

Villa Minetti

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley del senador por 9 de Julio Joaquín Gramajo que convierte en municipalidad a la comuna de Villa Minetti.

Se trata, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la localidad más pujante en crecimiento industrial y poblacional del departamento y aseguró que la estadística demográfica demuestra que "para 2023 habrá alcanzado los diez mil habitantes que exige la ley".

La media pasa ahora a la Cámara de Diputados, que tendrá en sus manos la decisión de que ese departamento norteño cuente con "otra estrella", graficó el autor de la iniciativa.

Educación Sexual Integral pasará por 5 comisiones

El senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) ingresó su proyecto de ley para la creación del Programa Provincial de Educación Sexual Integral, que fue girado para su tratamiento a cinco comisiones: de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; de Derechos Humanos; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El jefe del bloque del PJ en la Cámara alta dijo que se ha planteado una norma que curiosamente nace de un pedido de los alumnos de una escuela católica, el tradicional Colegio San Carlos de su ciudad, que reclamaron en una visita a la Legislatura tener educación sexual.

Traferri expresó que la ley en debate tiene "importantes aportes de su equipo de trabajo, señora vicegobernadora, así como del que encabeza la ministra de Educación, Adriana Cantero". De inmediato invitó a la titular del Senado, Alejandra Rodenas, a propiciar un amplio debate sobre la iniciativa que irá a cada uno de los 19 departamentos, detalló, mientras se lo debate en comisiones.

Traferri reconoció que Rodenas ha colaborado con la decisión política que tomó la mayoría justicialista en el Senado de avanzar con ese proyecto, así como con la media sanción de paridad de género para los cargos electivos. Se trata de dos posiciones políticas impensadas años atrás.

El legislador leyó un mensaje de texto informal de un periodista, que citó para ilustrar el paso que se busca dar: "Durante muchos años se ha visto al Senado como un obstáculo para la ESI. Ahora se tomó la decisión de avanzar. Es un cambio notable, aunque ya pasó con la ley de Paridad de Género".

Para Traferri se trata de tener una posición "más ágil" frente a los temas que demanda una sociedad que ha cambiado.