Jueves 13.08.2020

En una entrevista Maxi Rodríguez: "Cuando deje el fútbol me gustaría ser manager de Newell's"

El capitán y máximo referente de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez, afirmó este jueves que es consciente de la cercanía del retiro, y que cuando eso se produzca le gustaría "ser manager" del club rosarino.

“Uno siempre en la cabeza tiene lo que es el retiro y sé que falta muy poco. Por ahora me siento físicamente bárbaro, entero y mentalmente fuerte. Mi cabeza está puesta en junio y no puedo pensar más allá. Por eso disfruto este momento y después quisiera seguir ligado al club y me gusta la función de manager, pero hay que capacitarse. Hoy solamente pienso en ir a entrenarnos mañana”, señaló.

“Es que en Newell’s somos una familia y ahora tenerlo a Ignacio Scocco es una alegría enorme, además de Mauro Formica y Pablo Pérez, más todos los chicos que salen del club y que tomarán nuestro legado”, indicó Rodríguez, de 39 años, al diario La Capital, de Rosario.

Sobre el retorno a la actividad admitió que "se hizo muy larga la espera. Pero esta semana pudimos reencontrarnos con los compañeros en el predio y es una sensación muy linda. El grupo está con muchas ganas, pero hay que tener paciencia y tranquilidad, respetando el tiempo que estuvimos parados sin el entrenamiento habitual. Pero por suerte ya nos encontramos con la pelota".

“A todos nos preocupa la situación, somos seres humanos y ante todo está la salud. Queremos tomar todos los recaudos para estar tranquilos y sabemos que hasta que no esté la vacuna eso no va a suceder. Es que aún cuando uno se cuida, se puede llegar a contagiar igual. Hay preocupación, pero en Newell’s se implementan todas las precauciones y el protocolo es perfecto hasta hoy", destacó.

"La pandemia fue un golpe muy duro para el mundo y hay que tratar de salir adelante. No hay que quedarse lamentándose. Algunos pueden perder seres queridos y eso es lo más triste de todo esto. Son momentos buenos para recapacitar y salir fortalecidos de la situación”, remarcó.

E insistió en que se necesitaba "entrenar, porque el futbolista trabaja con el cuerpo. Practicar solos se hacía muy difícil. No hay que hacer locuras, hay que ser progresivos en los ejercicios. Hay que acostumbrarnos a esta nueva forma. En Bella Vista tenemos todas la comodidades. Es un grupo muy fuerte y queremos estar todos juntos, pero hoy físicamente no es posible”, reconoció.

Y finalmente, sobre la vuelta a la competencia oficial, el capitán "rojinegro" manifestó que del "formato del nuevo torneo se dice mucho. Pero lo que queremos es jugar. Lo que nos pongan por delante lo iremos a jugar. Parece que el inicio está previsto para la última semana de septiembre o la primera de octubre. La cabeza nuestra está apuntada para la última semana de septiembre”, avisó.