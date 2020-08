Un coordinador que trabaja para los más chicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El experimentado profesional está a cargo de las Divisiones Infantiles del Club Unión. En diálogo con El Litoral, cuenta su historia desde que se inició como futbolista en el club de la Avenida.

Facundo Calderón nació en Santo Tomé el 1º de diciembre de 1975. Hizo toda su carrera como futbolista en el club tatengue hasta que llegó el momento de firmar el contrato, algo que no pudo ser.

Facundo Calderón nació en Santo Tomé el 1º de diciembre de 1975. Hizo toda su carrera como futbolista en el club tatengue hasta que llegó el momento de firmar el contrato, algo que no pudo ser.

"Llegué al club de la Avenida en el año 1989 para sumarme a la novena de liga, desde ahí recorrí todas las categorías de divisiones formativas hasta la edad de contrato profesional pero quedé libre", dijo a modo de anticipo. "Después, con el tiempo, estaba estudiando profesorado de educación física y probé jugar un año en Liga Esperancina, en el club Argentino de Franck, donde pude realizar las funciones de PF y jugar, pero al año siguiente decidí colgar los botines con 22 años", agregó.

Como entrenador

"Mi primer club fue Argentino de Franck en el año 97, donde me dan la posibilidad de trabajar dos amigos de la vida: Darío Grosso, quien era el DT, y Daniel Reggis, quien era el capitán del equipo. A la postre tuvimos la satisfacción de consagrarnos campeones. Fue una hermosa experiencia que me marcó a fuego", contó.

"Al año siguiente, en 1998, llegó la posibilidad de trabajar en Sarmiento de Humboldt y ese mismo año en septiembre la propuesta de Rubén Rossi para sumarme al grupo de entrenadores de las divisiones formativas del CAU como PF. A partir de ahí tuve la suerte de pasar por todas las categorías del club, desde la escuelita de fútbol hasta el plantel profesional", aseguró.

-¿Qué significa coordinar las Divisiones Infantiles de Unión?

-Coordinar es una tarea que requiere mucha preparación y dedicación, es un desafío constante y justamente este bloque es la base para empezar desde allí a construir divisiones juveniles sólidas que puedan brindar a la comunidad futbolística, y especialmente al plantel profesional, jóvenes formados íntegramente, no sólo como futbolistas sino también como personas de bien. Tenemos excelente comunicación tanto con la escuelita de fútbol como también con la coordinación de juveniles, hoy a cargo de Walter Minella. Y nuestro nexo con la dirigencia del club es Roberto Mernes.

-La escuelita es el paso previo...

-La escuelita abastece en un alto porcentaje a la primera categoría que formamos en el bloque de infantiles y ahí hacemos el trayecto de ese chico hasta depositarlo en novena de AFA. Es por ello que permanentemente en conjunto con la coordinación de juveniles planificamos la formación de esos jugadores. Es muy fuerte el sentimiento por esta institución ya que desde los 13 años camino cada rincón del club, siento que le debo mucho porque fue el lugar donde me formé como persona, con muchos valores y deseos de superación constantes; no fui jugador profesional pero en esta institución me formé para la vida. Hoy tengo la suerte de que uno de mis hijos, Franco Calderón, quien integra el plantel de 9na. de AFA, a la misma edad en la cual yo llegué al club, también pueda tener la misma experiencia que yo tuve. Por todo esto es que quiero que nuestra querida institución crezca cada día más y poder llevar su nombre lo más alto posible.

Forma de trabajo en la pandemia

"Realmente hemos formado un grupo de trabajo muy lindo en el bloque de Infantiles, integrado por profesionales muy comprometidos con los cuales logramos desde que se inició el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional un contacto permanente con los chicos, con las familias y entre los cuerpos técnicos. Actualmente seguimos trabajando en nuestras funciones de entrenadores a través de las distintas plataformas virtuales que tenemos a disposición", relató Calderón.

"Se les brindó sesiones de entrenamiento específico, también una parte teórica donde se busca analizar juntos distintas circunstancias que tienen que ver con el deporte en cuestión, como ser reglamento, análisis de partidos, cuestiones relevantes de nuestro club o del fútbol nacional e internacional, etc. También información sobre las enfermedades que hoy nos amenazan (dengue o coronavirus por ejemplo) y cómo prevenirnos de ellas. Generamos espacios de diálogo con cada categoría donde se pautan reuniones virtuales con los chicos para charlar sobre cuestiones futbolísticas y también para que cuenten cómo están atravesando esta situación cada uno. Nos parece importante generar este espacio donde los chicos puedan interactuar con sus cuerpos técnicos", agregó.

"Se realizaron charlas con referentes de este deporte: mediante la Plataforma Zoom con jugadores que alguna vez se formaron en nuestra institución y hoy son profesionales (Mauricio Martínez, Bruno Pittón, Emanuel Brítez, Mauro Pittón y Fausto Montero). En este espacio los chicos pueden dialogar con ellos y realizarles preguntas. También se confeccionaron videos o charlas de nuestros psicólogos, nutricionista y asistente social, tratando problemáticas relacionadas con la pandemia y sus repercusiones. Además, se atendieron problemáticas de necesidades básicas insatisfechas relacionadas a la falta de alimentos, productos de limpieza, etc", completó el coordinador tatengue.

Trabajos específicos de los cuerpos técnicos

- Reuniones semanales de los cuerpos técnicos del Bloque con la coordinación y la dirigencia representada por el señor Roberto Mernes.

- Reuniones semanales de los cuerpos técnicos del Bloque con la coordinación tratando temas específicos.

- Distintas capacitaciones a través de plataformas virtuales.

- Reunión en Zoom con colegas de N.O.B., Junior de Barranquilla (Colombia), Peñarol de Montevideo (Uruguay), donde debatimos sobre métodos de trabajo en el bloque de Pre A.F.A.

- Charla debate con Juan Pablo Pumpido y Nery Pumpido (sobre cómo llega formado el jugador juvenil al profesionalismo).

- Charla con Leopoldo Luque donde contó sus experiencias en la formación.

- Charla debate sobre Intensidad Táctica con el entrenador español Rogelio Tito Ramallo.

"Creemos que la vuelta está cada vez más cerca y posiblemente sea en el último trimestre del año. Difícilmente se pueda competir pero sí volverán los entrenamientos donde buscaremos cerrar este 2020 de la mejor manera posible y poder proyectar juntos cómo será la vuelta para la próxima temporada", agregó el Coordinador.

Ficha personal

Fecha y lugar de nac.: 1 de diciembre de 1975 en Santo Tomé.

Estado civil: casado con Soledad. 3 hijos: Mili de 16 años, Franco de 13 años y Benja de 7 años.

Formación académica: 1998, título de Profesor de Educación Física otorgado por el ISEF; 2002, Preparador Físico otorgado por el Grupo 757; 2007, Director Técnico Nacional de Fútbol otorgado por ATFA.