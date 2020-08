Afganistán comienza a liberar últimos prisioneros talibanes

Las autoridades afganas anunciaron este viernes que han empezado a liberar a los últimos 400 prisioneros talibanes, una medida que debería facilitar la apertura de las negociaciones de paz.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Javid Faisal, precisó que el jueves fueron liberados 80 detenidos, lo cual "acelerará los esfuerzos de cara a unas discusiones directas y un alto el fuego duradero y nacional".

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan yesterday released 80 Taliban convicts out of the 400 that the Consultative Loya Jirga sanctioned for release to speed up efforts for direct talks and a lasting, nationwide ceasefire. pic.twitter.com/wBzTTFvXiF