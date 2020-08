https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante el regreso de la Libertadores Lammens advirtió que los equipos de fútbol que salgan del país deberán cumplir con la cuarentena al regresar

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que los equipos de fútbol que viajen a otros países a jugar la Copa Libertadores tendrán que "cumplir la cuarentena" de 14 días cuando regresen a la Argentina y de esta manera se diferenció de su par de Salud, Ginés González García, quien había avalado la "cápsula sanitaria". .



"No es que no tengan permiso. Pueden ir a jugar a Brasil, pero cuando vuelvan tienen que cumplir la cuarentena. Hoy sería así. Si dentro de un mes podemos hacer que los que vengan de un lugar con circulación comunitaria, como por ejemplo Brasil, no hagan la cuarentena, lo harán", expresó.



Asimismo, el ex presidente de San Lorenzo añadió: "Hoy pueden ir a Brasil, salir del país. Cuando vuelven, tienen que hacer la cuarentena. Los que vienen tienen que hacer 14 días de cuarentena".



Los dichos de Lammens se contradicen con los de González García, quien hace unos días reveló: "Aquellos equipos que viajen para jugar la Copa Libertadores tienen que tener cuidado, esto es lo principal. Tanto cuando se juegue afuera como cuando se juegue acá, se va a implementar el tema de la cápsula".

Con información de NA