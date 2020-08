Con el apoyo de Pirola, desde al CEACE se acercaría la solución a los escalables en rutas provinciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el cierre del mismo día jueves se dio a conocer que “se consiguió el voto positivo de los 19 senadores”. Y además que en los próximos días saldría la Resolución firmada de la DPV - Dirección Provincial de Vialidad”. Con ello se estaría volviendo al desarrollo de un trabajo normal para un sector donde reinaba la incertidumbre.

Tras la reunión mantenida en la sede de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (C.E.A.C.E.) entre miembros de su Comisión Directiva, asociados, presidente de CAFAS (Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques) y el Coordinador de las siete Cámaras de autotransporte de la Provincia, con el Senador Provincial, CPN Rubén Pirola, este se comprometió en trabajar urgente en procura de una solución al problema del planteo efectuado, como una verdadera “persecución sobre los escalables en rutas provinciales”.



Reunión Positiva

De la reunión celebrada en la sede de la CEACE el jueves 13 de agosto, con el Senador Provincial CPN Rubén Pirola, participaron: el Presidente de Cámara, Jorge Walter Carena; el Vicepresidente AATHA (Asociación Argentina de Transporte de Hacienda), Mario Emmert: el Presidente de CAFAS, Pablo Sola; el Asesor Legal CEACE, Jorge Enrique Sad; el Gerente de la CEACE, Daniel Lottersberger; los socios de la CEACE: Angel Rossi, Iván Faisal, René Kalbermatter, Gabriel Huber, Claudio Schimpf y Gabriel Gazzano; y el Coordinador de las 7 Cámaras de la Provincia, Mario Ramello.

En el encuentro se le hizo una reseña al Senador Pirola, desde la autorización para la circulación de bitrenes y escalables, en la Provincia de Santa Fe, a partir del Decreto 3541/2018, el trabajo llevado a cabo en conjunto por las Cámaras de Santa Fe y la DPV, luego de lo cual se publicó la Resolución 1841/2019 con los primeros tramos de rutas provinciales habilitadas y la posterior Resolución 2391/2019 con la cual, Vialidad dejó sin efectos las multas labradas a los escalados hasta el 10/dic/2019. Se le explicó lo que estuvo sucediendo con el pesaje, sólo a los escalados labrándoles actas por circular por rutas pendientes de habilitar, pero sin estar excedidos en los kilos que están habilitados para transportar.

Pablo Sola le informó que el 70% de las empresas fabricantes de escalados se encuentran en la Provincia de Santa Fe, que el 100% de los proveedores de ejes son empresas radicadas en Santa Fe y que el 95% de las ventas de acoplados y semirremolques son escalables. Por lo tanto, lo que está sucediendo afecta a la industria y genera preocupación en las empresas y la mano de obra.

Los transportistas comentaron las distintas circunstancias por las que deben atravesar para poder trabajar sin sentirse perseguidos, ya que Vialidad sólo pesa los escalados, no al resto de las unidades que circulan por las rutas santafesinas. Que además los dadores de carga, ya les avisaron que no volverán a cargar los escalados con la capacidad permitida, hasta que la Provincia habilite las rutas para que puedan circular libremente, lo cual genera incertidumbre en los transportistas por no poder utilizar los equipos que adquirieron en pos del progreso del sector y la actividad.

El senador Pirola se comprometió a presentar un pedido de informes al Ejecutivo, previa consulta con los Senadores, principalmente de los departamentos Castellanos y San Cristóbal, que es donde básicamente están multando. Además, se comprometió a hablar con la Ministra de Infraestructura Silvina Frana, para generar una reunión a fin de resolver de manera definitiva la habilitación de las rutas provinciales para los escalables y bitrenes. También manifestó que iba a hablar con el propio Gobernador Omar Perotti por este tema que preocupa al transporte.

Pedido

La Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo que a través del dictado de la Resolución respectiva de la Dirección Provincial de Vialidad proceda a habilitar el tránsito de vehículos de carga escalables en las rutas provinciales que se encuentren en condiciones técnicas a la fecha y no incorporadas en el Anexo A de la Resolución 1841/DPV de fecha 30 de septiembre de 2019 e incluya las detalladas a continuación.

En particular, se solicita la evaluación e incorporación en la nómina de rutas habilitadas de los siguientes corredores: RP 40, tramo Fortín Olmos - RN11; RP 13, tramo San Cristóbal – RN34; RP 70, tramo Esperanza – límite Pcia de Córdoba; RP 2, tramo Monte Vera – RN11; RP 5, tramo Monte Vera – RN11; RP 10, tramo Sarmiento – RN19; RP 62s, tramo RP13 – RP4; RP 4, tramo San Cristóbal – RN11; RP 50s, tramo Franck – San Jerónimo Norte; RP 6, San Jerónimo Norte – RN19; RP 20, tramo Santa Clara de Saguier – RN19; RP22, tramo Ramona – RN19; RP 68s, tramo Grütly – RP70 y RP 80s, tramo RP 4 - Sarmiento.

En el mismo sentido solicitamos que para las infracciones resultantes de la mora ocasionada en el dictado de la Resolución respectiva se considere oportuno por parte de dicho organismo se resuelva en el mismo sentido que lo dispuesto en el artículo 3ro. Agregado por Resolución 2391 del 10 de diciembre 2019 respecto de las actas labradas hasta la fecha de habilitación del tránsito en las rutas mencionadas.

Entre otros considerandos, el Senador en la Comunicación quiso aclarar “cabe destacar que desde la entrada en vigencia de las autorizaciones para circulación del tipo de vehículos que nos ocupa las empresas de transporte y transportistas individuales han realizado esfuerzos para invertir en este nuevo equipamiento considerando que esto redundaría no sólo en disminución de costos, sino principalmente en una mayor seguridad vial atento a las exigencias técnicas que deben cumplimentarse y a la disminución del número de vehículos que deben involucrarse para trasladar una misma carga.

Sin embargo, la citada resolución de DPV no habilitó la circulación en determinadas rutas del Departamento Las Colonias cuyo tránsito resulta esencial para poder alcanzar distintos puntos importantes de carga y tránsito en el territorio”.