https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.08.2020 - Última actualización - 11:30

11:15

El club ya lo presentó como único refuerzo pero...

Leito: "Nery Leyes es de Atlético Tucumán y nadie nos vino a hablar"

El presidente norteño confiesa que lo prestaron a Banfield por 18 meses y no cobraron un solo peso. "No tenemos problemas que juegue en Banfield o en Unión; lo que queremos es que nos paguen", dijo. Afirma que "Bebe" Acosta es "intransferible".

Inentendible lo de Unión. El club tatengue presentó al único refuerzo (Nery Leyes) sin hablar con el club que es dueño del pase del todocampista. Crédito: Gentileza La Gaceta de Tucumán



Inentendible lo de Unión. El club tatengue presentó al único refuerzo (Nery Leyes) sin hablar con el club que es dueño del pase del todocampista. Crédito: Gentileza La Gaceta de Tucumán

El club ya lo presentó como único refuerzo pero... Leito: "Nery Leyes es de Atlético Tucumán y nadie nos vino a hablar" El presidente norteño confiesa que lo prestaron a Banfield por 18 meses y no cobraron un solo peso. "No tenemos problemas que juegue en Banfield o en Unión; lo que queremos es que nos paguen", dijo. Afirma que "Bebe" Acosta es "intransferible". El presidente norteño confiesa que lo prestaron a Banfield por 18 meses y no cobraron un solo peso. "No tenemos problemas que juegue en Banfield o en Unión; lo que queremos es que nos paguen", dijo. Afirma que "Bebe" Acosta es "intransferible".

Por Dario Pignata SEGUIR Luego de lo que fue la confirmación oficial del Club Atlético Unión en redes de su primer refuerzo, lo cual fue presentado como algo firme y seguro para cumplirle el deseo al "Vasco" Juan Manuel Azconzábal, el propio presidente de Atlético Tucumán (Mario Leito) se despachó con toda una revelación a El Litoral de manera exclusiva en las últimas horas desde el Jardín de la República: "El jugador Nery Leyes es patrimonio de Atlético Tucumán: nosotros se lo prestamos a Banfield a principio de ese año por una temporada y media; ahora aparece en otro club y por ahora con nosotros nadie habló. No importa donde juegue, lo que queremos es que nos paguen el préstamo, que lo deben entero: sea Banfield, sea Unión o donde juegue Nery Leyes". Sin dudas, a pesar que los dirigentes de Unión confían en la palabra del empresario Luis Grillo, lo del anuncio de Nery Leyes aparece como una gran desprolijidad en este mercado de pases de la post pandemia. "El volante central Nery Leyes será incorporación Tatengue. Tiene 30 años y proviene de Banfield. Luego de la revisión médica firmará contrato hasta diciembre de 2021 a préstamo", fue lo que comunicó la entidad de López y Planes. El secretario técnico de Unión, Martín Zuccarelli, sólo se limitó a explicar que "la información que puedo dar es la que está en el Twitter; en su momento será presentado cuando se pueda en el marco de esta pandemia". Sin valoración futbolística de parte de Ricardo Zielinski ("lo cansó con algunas idaas y vueltas"), Nery Leyes fue cedido a préstamo a Banfield, donde sólo alcanzó a jugar 8 (ocho partidos), luego de los cuales el "Taladro" decidió "soltarlo", a pesar que firmó un préstamo con Atlético Tucumán hasta el mes de junio el año que viene. Ahora, en la post pandemia, Unión lo anuncia como refuerzo hasta diciembre de 2021, considerando que el calendario se adaptará desde enero hasta el último mes del año. ¿Qué dicen los dirigentes de Unión?: nada. Sólo confían en que el empresario e intermediario Luis Grillo va solucionar el "problemita" entre Banfield y los tucumanos de Atlético. Lo que está claro es que Atlético Tucumán se lo prestó a Banfield por un año y medio. Los norteños, que no cobraron un peso del préstamo (alrededor de los 100.000 dólares por 18 meses antes de la pandemia), se levantaron un día y leyeron en los diarios que "su" jugador, Nery Leyes, aparece como refuerzo del Club Atlético Unión. "Yo hablé con Eduardo Espinosa, que no es actualmente el presidente de Banfield, pero es amigo de toda la vida. Y le dije claramente: nosotros no vamos a poner objeciones para que Nery juegue en otro club, porque acá hoy el plantel de Atlético Tucumán está completo. Pero lo que queremos, al desprendernos de un jugador que es capital y patrimonio de Atlético Tucumán, es cobrar el dinero del préstamo. Por ahora, con nosotros nadie habló", comentó Mario Leito, presidente de los tucumanos. "Ellos me dicen que en Banfield no sigue, por lo que el nuevo equipo deberá arreglar con nosotros por Nery Leyes. Hasta ahora no nos llamó nadie de ningún lado", expresó el prestigioso presidente de Atlético Tucumán. Finalmente, el pope máximo de los tucumanos, que cambió para bien la historia del "Decano" en el norte de la Argentina, hizo mención en charla con El Litoral al supuesto interés de Guillermo Acosta, supuestamente un pedido de Juan Manuel Azconzábal: "Primero, toda la suerte al "Vasco" y a su cuerpo técnico, gente seria, de laburo, los aprecio mucho. Claro que "Vasco" conoce a "Bebe" Acosta, pero nosotros lo declaramos intransferible. Es más, nos pidió volver de Lanús porque no se adaptaba y lo trajimos de nuevo. De acá no se mueve, además nuestro plantel con el "Bebe" ya está completo". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa