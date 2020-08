https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.08.2020 - Última actualización - 18:42

18:23

Liga de Campeones de Europa Para los diarios catalanes, la derrota de Barcelona fue "una humillación"

Los medios catalanes coincidieron en calificar de "humillación" a la derrota que sufrió este viernes Barcelona, 8 a 2 ante Bayern Munich, por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

'Humillación sin precedentes al Barcelona', la crónica del histórico batacazo azulgrana, por @carnerero_marca https://t.co/dw7sUf1lgF — MARCA (@marca) August 14, 2020

"Otra humillación que obliga a tomar medidas", se adelantó el diario Sport en referencia a lo que será, entre otras cosas, la casi segura salida del entrenador Quique Setién.



"El Barça cerró anoche una pésima temporada (...). las culpas hay que repartirlas entre una directiva incapaz de regenerar el proyecto deportivo, un entrenador sin valentía para afrontar los cambios que necesitaba el equipo y una plantilla acomodada y con demasiado poder a la que hay que imponer una revolución absoluta", escribió el periodista Lluis Mascaró.

#UCL #BarçaBayern 💥



🏆 El Barça no levanta el trofeo desde que derrotó a la Juventus en la final de Berlín 2015



❌ Atlético, Juventus, Roma, Liverpool y Bayern le han barrado el camino europeo desde entonceshttps://t.co/ui8AydcRZF — Diario SPORT (@sport) August 14, 2020



"Acaba la peor pesadilla de la historia del Barça. 2-8. No hace falta ni describirlo, el resultado habla por si solo. Ojo los próximos días porque puede haber cosas muy muy sonadas", agregó Sport en lo que fue su crónica "minuto a minuto" del choque.



"Ridículo histórico del Barsa en la Champions", tituló a su turno Mundo Deportivo. "La humillación de hoy para los culés es la más dolorosa en muchísimos años", resumió el cronista Roger Torelló.

El diario recogió también las primeras reacciones de los jugadores, entre ellos las de Gerard Piqué: "Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no es la primera ni la segunda ni la tercera vez. Espero que sirva de algo. Es muy duro. A reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores, no quiero señalar a nadie".



Para El País, lo del Bayern fue una "histórica goleada" y lo de Barcelona, una claudicación "incomprensible"; y para el diario As lo del equipo de Lionel Messi representó una "hecatombe" que lo hizo quedar "en ruinas".

Con información de Télam