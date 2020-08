Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¡Feliz aniversario!

PABLO GIGLIOTTI

"¡¡Vamos mi diario El Litoral!!, ¡¡102 años no se cumplen todos los días!! Me gusta muchísimo toda su gente, siempre mirando hacia adelante. ¡¡Por muchos años más!! Mis más cálidos saludos a todos ustedes".

Un paro inexplicable

FANNY

"Los médicos me dan vergüenza, ¿en plena pandemia hacer un paro? ¿No se puede arreglar de otra manera?".

La gente no se cuida

AMALIA ISSA

"No entiendo cómo puede haber gente que no se dé cuenta de lo que está pasando. Por lo que uno ve en noticieros, informes, etc., se da cuenta de que la gente está en otra. El día de San Cayetano, vi por televisión la iglesia, que había menos personas, pero había. Hubo de Ángel Gallardo y de otros lados, que vinieron en colectivo, ¿cómo puede ser con lo que está pasando? Encima la mayoría tenía el barbijo debajo de la nariz, entonces así no sirve. Incluso los dos curas, uno que recibía a la gente y el otro que la bendecía tenían el barbijo debajo de la nariz. Personas mayores que parece que no entienden. El santo va a estar en su casa, igual los va a escuchar, si es que creen en él. No necesitan ir hasta allí. No había personal de seguridad, ningún control en la San Cayetano, ¿cómo permitieron eso el gobernador y el intendente? Esto es una guerra contra un virus y hay que defender la salud".

Terrenos usurpados

UN LECTOR

"Hace unos días, salió la noticia de que se está por conformar una mesa de trabajo, integrada por organismos municipales, provinciales y nacionales para tratar y resolver el tema de las ocupaciones ilegales de terrenos, en la ciudad de Santa Fe. En los medios, se ve que éste es un tema recurrente, sobre todo en las provincias de Santa Fe y en el área del Gran Buenos Aires. Yo como ciudadano, me permito disentir con respecto a la formación de una mesa de trabajo. Lo que hay que hacer es solucionar en forma ejecutiva el problema, aplicando las leyes sobre propiedad privada, o terrenos del Estado. La obligación de los funcionarios es hacer cumplir la ley y desalojar. El problema de la vivienda existe, pero no es esa la manera de solucionarlo, de permitir que la gente tome lo que quiera. Hay que resguardar los bienes del Estado provincial, nacional, municipal, y los respectivos funcionarios deberían ante la Justicia hacerse responsables hasta con sus bienes por permitir que la gente tome y ocupe terrenos que son del Estado. Para solucionar el tema de la vivienda hagan planes, pero no una mesa de trabajo, esa es una tomada de pelo. ¡Cumplan con la ley, como hacemos los ciudadanos en su mayoría! Hay entes que están encargados de velar por los bienes del Estado. Después los organismos pertinentes, el Ministerio de Vivienda, el que sea, elaborará planes a largo plazo para tratar de solucionar el tema de la vivienda. Tenemos que vivir la legalidad. Agradezco a El Litoral por brindar este espacio".

Camila y Ladislao

UNA ANTIGUA LECTORA

"Quería comentarles que un 18 de agosto de 1848, hace 172 años, se producía en Buenos Aires el fusilamiento de Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, de quien Camila estaba embarazada. Nicolás Cócaro recuerda a Camila diciendo: 'En Santos Lugares latía un cuerpo, luciérnaga amapola apasionada... luz, aire, agua, amor, toda la memoria del amor gritaba en este amor', Gracias por el espacio".