Es por el acuerdo de alimentos provisorio para Salvador, el hijo de ambos. Así y todo, la mediática sigue pidiendo canjes insólitos, como "yilet" o "tuayitas", porque la plata no le alcanza

No le alcanza Afirman que Javier Naselli le pasa 310.661 pesos por mes a Vicky Xipolitakis

En las últimas horas se dieron a conocer audios en los que Vicky Xipolitakis se comunicaba con diferentes comercios para pedirles canjes de todo tipo, desde alimentos y productos de higiene, hasta "colchados" según indicaban los mensajes que pasó Ángel de Brito al aire. Tras desmantelarse el "lado b" de la vida ostentosa de la griega, estallaron las redes y fue Mercedes Ninci quien luego aportó detalles y números que explican el porque de sus desesperadas solicitudes.

Siguen los pedidos de @VXipolitakis pic.twitter.com/hYUGRRjoO2 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 14, 2020

Cabe recordar, en primer lugar, que la mediática está separada del padre de su hijo Uriel, Javier Naselli, un alto ejecutivo del UBS Investment Bank de Nueva York a quien le exigió que le pagué más de lo que ya le financia el empresario del alquiler donde vive con su hijo, la prepaga y los impuestos. En plena tratativa judicial con su ex pareja y polémicos audios a las marcas, fue Merdeces Ninci quien en diálogo con el panel de LAM aportó datos concretos que se encuentran en el expediente que se abrió tras la separación de ambos.

"Me indigna todo esto porque está llorando pobreza con el único objetivo de iniciar un juicio por alimentos definitivo, el que tiene es provisorio. Ella gana muchísima plata, Javier Naselli le está enviando muchísimo dinero. Es impresionante la plata que le da todos los meses", comenzó la periodista su relato.

En esa misma línea afiló el lápiz y detalló: "De acuerdo al expediente del juez que tiene la causa, Naselli le da por mes 50.000 pesos por comida, 190.000 para la mitad del alquiler, 25.000 por la mitad de las expensas, 4.000 de la prepaga, 35.250 de luz, 6.411 de Metrogas. En total, se hace hace una suma de 310.661 pesos por mes".

“Ella estaba acostumbrada a que Naselli le pague todo. Eso se revirtió en enero de este año, cuando la Cámara de apelaciones determinó que ella tenía que pagar la mitad de lo que pagaba Naselli", explicó y detalló porqué Xipolitakis metió el pie en el barro: "A partir de ahí, ella nunca pagó nada y ahora debe siete meses de la mitad del alquiler del departamento, 1.330.000 pesos. También debe 175.000 pesos de expensas. Lo peor para ella es que va a tener que buscar un canje de casa porque el alquiler vence el 31 de abril y, obviamente, Naselli no lo va a renovar. Va a tener que ir a un departamento más chico, como vive la gente común”.

Es por esto que la periodista destacó que la griega quiere que Naselli le pase 10.000 dólares de cuota alimentaria, planteo que va a hacer en Tribunales e indicó: "No está consiguiendo abogado porque no les hace caso y se le van todos", remató sobre la compleja situación de la mediática.

Continúan los pedidos de canje

En medio del litigio judicial con su ex marido y padre de su hijo Salvador Uriel, Xipolitakis puso sexta y arrasó con los pedidos a marcas y comercios a fin de establecer "acuerdos comerciales" (canjes publictarios) mediante los cuales le solicitaba a los locales que le envíen lo que ella necesitaba y a cambio, la griega los etiquetaba y les agradecía en sus redes mostrando los productos al público para aumentar la conversión de sus ventas con el público, tal como funcionan estos circuitos publicitarios con famosos o influencers.

De los creadores de le habló a un almacén, a una juguetería, librería, fábrica de pastas y una blanquería donde pidió "colchados" (sic) y sábanas a quienes, entre un listado extenso, pidió desde alimentos, hasta "champagne para brindis y un turrón", Ángel de Brito dio a conocer en las últimas horas, a través de Twitter, un nuevo listado que fue centro de burlas y memes en las redes sociales.

"Siguen los pedidos de Xipolitakis", lanzó el conductor junto a una nueva y extensa lista de productos de higiene personal que presentaban graves errores ortográficos. "Faltó: pasta dental, algodón, chupete, yampú (sic), yilet (sic), tuayitas (sic) desmaquillantes, amtitranspirante (sic)...", recitaba la rubia.

Luego de se comparta la captura de los pedidos de Vicky al almacén, los usuarios de la red del pajarito no pudieron pasar por alto los errores graves de ortografía, además del abuso de pedido de la mediática y lanzaron: "Canje de primario tiene que pedir", "¿no tendrán canje de diccionarios para ella?", "tu ortografía me hace sangrar los ojos", fueron algunas de las chicanas contra la griega.

Por otra parte, se conocieron nuevos audios de Xipolitakis, en los cuales la mediática le exigía "más" a uno de los comerciantes con los que había arreglado. "Me cuesta mucho agradecerte, no era lo que habíamos hablado. Es muy poquitito, yo te pasé un montón de cosas y me traería problemas con las otras marcas. De verdad que llegó muy poco de todo lo que pedí, fijate como lo podemos solucionar", le planteó la griega a la propietaria. "Somos un emprendimiento chico, somos dos personas, no hay problema, pero eso que te mandamos es lo que te podemos mandar, todo lo que no te mandamos es porque no lo tenemos. Disfrutalo y no hay drama" le respondieron los dueños de la marca a la que le mandó una infinitud de pedidos de producto. Además pidió a otras marcas freezer, pantallas led de 40 pulgadas, entre otros productos."Fijate que podemos hacer para que los dos quedemos contentos, necesito muchas cosas más pero eso es mi necesidad urgente, porque me mandan mucha vianda y no tengo lugar para ponerla".