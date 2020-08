https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.08.2020 - Última actualización - 22:06

22:05

La hija del conductor, quien sigue con coronavirus a pesar de que le habían dado el alta del Hospital Fernández, habló sobre el estado de salud de su padre

Se deshidrató Volvieron a internar a Cacho Fontana La hija del conductor, quien sigue con coronavirus a pesar de que le habían dado el alta del Hospital Fernández, habló sobre el estado de salud de su padre La hija del conductor, quien sigue con coronavirus a pesar de que le habían dado el alta del Hospital Fernández, habló sobre el estado de salud de su padre

El miércoles pasado, tras permanecer casi un mes internado en el Hospital Fernández, Jorge Cacho Fontana fue dado de alta y regresó a la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, donde vive. El locutor, de 88 años, seguía dando positivo en el test del coranavirus, pero había logrado superar el cuadro de neumonía con el que había ingresado al nosocomio el 16 de julio. Y, por lo tanto, estaba en condiciones de continuar con su recuperación en la tranquilidad de la residencia.

Sin embargo, según confirmó Antonella, una de sus hijas, el viernes el locutor volvió a ser internado, esta vez, en el Hospital Milstein. “Está con un cuadro de deshidratación, pero muy bien de ánimo. Ya hablé con los médicos y, si todo sigue así de bien, en un par de días vuelve al Inter Plaza“, explicó. Por protocolo, desde que empezó la pandemia del COVID-19, Antonella no pudo tener contacto con su padre. Y se tuvo que conformar con recibir los partes médicos de su internación por vía telefónica. Pero este jueves, al menos, pudo tener con Cacho un diálogo a la distancia. “Ayer lo vi de lejos y pude hablar con él. Está animado y con fuerza para salir adelante”, confió.

Después de que en la residencia en la que se aloja se detectaran varios contagios, Fontana había sido sometido a un test de coronavirus que le dio positivo. Sin embargo, los primeros días transitó la enfermedad de manera asintomática y recién debió ser llevado al hospital cuando su temperatura corporal se elevó a 37,8 grados. Durante su internación, el locutor estuvo asistido por una máscara de oxígeno de baja intensidad. Pero, una vez que le retiraron el respirador, pudo regresar a su residencia. “A él lo internaron por un cuadro de fiebre y neumonía. Una vez superado eso, puede seguir el aislamiento como todas las demás personas que tienen COVID-19 y están en sus domicilios esperando curarse”, había explicado Antonella.

En ese momento, Cacho se mostró agradecido con todos los profesionales médicos que lo habían atendido. Y feliz de poder seguir su recuperación en un lugar más agradable para él. De hecho, su propia hija había destacado los cuidados que tenía el personal de la residencia para con todos sus huéspedes. “Están en permanentemente estado de alerta, con barbijos, alcohol en gel y tomando todos los recaudos”, había dicho la productora. Sin embargo, ahora el locutor deberá permanecer unos días más internado, hasta compensar su deshidratación y así poder volver al hogar.

Cabe recordar que, antes de que comenzara la cuarentena, el locutor estaba muy trabajando con entusiasmo en Radio Nacional, pero luego se vio obligado a interrumpir su actividad. Por eso, el 23 de abril, día de su cumpleaños, el deseo que pidió antes de soplar las velitas fue poder volver a la actividad laboral. “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan”, había dicho entonces. No obstante, en ese mismo momento y a pesar del aislamiento, Cacho había asegurado: “¡Estoy más que bien! La estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes, porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante, que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”.