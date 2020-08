https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Salta Polémica por mujer que recibió el IFE y es concejal en Bolivia

En Salta trascendió el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a una mujer que es concejal en Bolivia. En la provincia norteña ya se habían detectado irregularidades cuando familiares de concejales de distintos distritos de la provincia se habían anotado para percibir el bono de $ 10.000 a sectores afectados por el parate económico que genera la pandemia de coronavirus Covid-19.

Desde ANSES dicen que el nuevo caso está siendo investigado y que los desembolsos se interrumpieron mientras desde el Gobierno salteño, Gustavo Sáenz, critican la aplicación de las ayudas sociales.

Una edil del municipio de Padcaya, localidad ubicada al sur de Bolivia, apareció en los registros de la Anses como beneficiaria del IFE y disparó una controversia por la serie de irregularidades que ya se detectaron en el distrito.

Voceros de la entidad explicaron que la beneficiaria en cuestión califica para los parámetros del IFE. Nació en la Argentina, tiene domicilio registrado en el país y tiene una hija, también argentina, dijeron. También, que es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, beneficio que sigue percibiendo. Y accedió al IFE porque todos los beneficiarios de la AUH pasaron a estar incluidos en el programa en forma automática, sin necesidad de tramitarlo.

La contradicción aparece en que uno de los requisitos para acceder al IFE es no contar con un ingreso registrado estable. Si su trabajo como concejal del otro lado de la frontera es rentado, explicaron, no reuniría las condiciones para el bono extraordinario. Eso sumado a que no está comprobado si vive en el domicilio declarado.

De todas formas, indicaron que hasta ahora recibió el primer pago de $ 10.000 de los tres que se decidieron hasta. Los dos siguientes fueron bloqueados.

“El caso está siendo revisado, lo que es difícil porque no cruzamos datos con otros países para detectar ingresos”, agregaron desde Anses al tiempo que, argumentaron, que las irregularidades son una pocas en comparación con el tamaño del programa.