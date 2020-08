Hamilton logra la "pole position" para el Gran Premio de España

Lewis Hamilton (Mercedes), logró este sábado la "pole position" en el Gran Premio de España, que se correrá mañana en el autródromo catalán de Montmeló, por la sexta fecha de la temporada.





El británico, de 35 años, alcanzó esa posición de privilegio por vez número 92 en su carrera y cuarta sobre seis carrera en el año, después de partir primero en Estiria, Hungría y Gran Bretaña.





La escudería Mercedes hizo el 1-2 clasificatorio por quinta ocasión, ya que al primer lugar de Hamilton, con 1:15.584, le siguió el segundo de su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, a 0.059 segundos.

