Pochettino, el candidato en Barcelona

Sábado 15.08.2020 - Última actualización - 15:53

15:49

La destitución del entrenador Quique Setién sería inminente ya que el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, tendría decidido cesar al técnico de su cargo, tras lo cual buscará un sustituto y el máximo candidato es el argentino Mauricio Pochettino.

Tras la humillante derrota del equipo español ante el Bayern Munich por 8 a 2 en la Liga de Campeones, Setién quedó al borde del llanto y, según informaron los medios de España, en el club catalán aseguran que su continuidad no tiene ningún sentido y que sólo hace falta hacer oficial el despido.



Hasta el momento, a Setién no se le comunicó que van a prescindir de sus servicios, pero fuentes blaugranas señalaron que "siendo un hombre de fútbol ya sabe lo que va a pasar" y, según trascendió, la voluntad de Bartomeu es dejar cerrada la destitución en las próximas 24-48 horas. En tanto, se indicó que durante la jornada del sábado el club se iba a poner en contacto con el representante del técnico para negociar las condiciones del despido debido a que Setién tiene un año más de contrato con opción a otro y habrá que pactar una rescisión y la consiguiente indemnización.



Según la cadena radial catalana RAC1, Bartomeu convocó inmediatamente a una reunión con la junta directiva para este lunes en las oficinas del Camp Nou donde se trataría el despido del técnico más otros cambios que se harían en el club.



Momentos después de consumada la derrota más vergonzosa en la historia del Barcelona, el mandatario aseguró que algunas decisiones ya estaban tomadas de antemano, sin importar el resultado, y que coincidía con el defensor Gerard Piqué en la necesidad de cambios estructurales.



Además Bartomeu no quiere demorar la contratación del sustituto de Setién y el mejor posicionado para asumir en el cargo es Mauricio Pochettino, quien actualmente está sin equipo y en la pasada temporada consiguió llegar a la final de la Liga de Campeones dirigiendo al Tottenham. El presidente del Barcelona apuesta por Pochettino porque considera que es el que mejor está preparado para afrontar el cambio de ciclo que necesita el conjunto catalán: además el argentino cuenta con el importante aval de Lionel Messi.



Además de Pochettino, el Barsa también mantendrá contactos con Ronald Koeman (seleccionador de Holanda), Massimiliano Allegri (ex entrenador de la Juventus de Italia) y Thierry Henry (actualmente en los Montreal Impact de la MLS). Por su parte, Xavi Hernández (ex jugador del Barcelona y entrenador del Al-Sadd de Qatar) está descartado porque no quiere ir en estos momentos al club español.

Higuaín

El goleador argentino Gonzalo Higuaín difícilmente retorne a River en el corto plazo y por el momento continuará en la Juventus, de Italia, según lo adelantó su padre Jorge Nicolás Higuaín, ex jugador de Boca, River y San Lorenzo, entre otros clubes. "Es casi imposible que Gonzalo juegue en River, además que la Juventus no lo quiere es falso" comentó el ex futbolista, en alusión al futuro del delantero, consignó el periódico italiano TuttoSport.

Inter renueva su ilusión de contratar a Messi

El ex presidente del Inter de Milán Massimo Moratti insiste en que el propietario de la entidad italiana tiene todos los recursos para poder contratar al futbolista Lionel Messi, si el rosarino decide dejar el Barcelona. "Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial, pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, Suning (grupo chino dueño del club milanés) tiene todo para traer a Leo a Milán", reveló. Moratti, en una entrevista al medio italiano Quotidiano Sportivo, aseguró que la firma china que también es dueña del Aston Villa de Inglaterra "puede conseguir" que el delantero argentino recale en el Inter. "Los propietarios del Inter tienen todo lo necesario para llevar a Messi a Milán, tanto en términos de finanzas como en el contexto de la capacidad", manifestó el ex mandatario del club del norte de Italia. Hace algunas semanas, Jorge Messi, padre y agente del futbolista, adquirió una casa en la ciudad de Milán, tras lo cual se comenzó a especular con la llegada del jugador al equipo italiano.