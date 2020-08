https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.08.2020

16:49

Un hecho inédito para el fútbol europeo Tres entrenadores alemanes en semifinales de la Liga de Campeones

Tres directores técnicos alemanes, Hansi Flick, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, llegaron por primera vez con sus equipos a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA. Nunca antes había habido tres entrenadores del mismo país entre los últimos cuatro equipos de las semifinales desde 1992/1993, cuando el torneo comenzó a llamarse Liga de Campeones tras una profunda reestructuración.



"Naturalmente también me alegro por Thomas y por Julian. Sé muy bien cómo se siente llegar a la semifinal. Se trata de los mejores equipos, de los mejores clubes en Europa. Uno se pone muy contento", dijo el entrenador del Bayern Flick, después de vencer en un histórico 8-2 al Barcelona el viernes por la noche.



Nagelsmann se enfrentará en semifinales con el Leipzig al Paris Saint Germain dirigido por Tuchel. De esta forma, estará representado en la final nuevamente un director técnico alemán después de Jurgen Klopp con el Liverpool en 2018 y 2019. Este año, los "reds" de Klopp fueron eliminados como defensores del título en octavos de final por el Atlético de Madrid.







"Es muy bonito para el fútbol alemán. También es importante a nivel de equipos para el fútbol alemán", opinó el entrenador del Leipzig Nagelsmann sobre el torneo que se disputa en Lisboa. "Debería alegrarnos tener un par de representantes alemanes entre los primeros cuatro de Europa, es algo muy lindo. Veamos cuántos llegan a la final", afirmó el entrenador de 33 años antes del partido del Bayern.



Al mismo tiempo, Nagelsmann precisó que hace un año, las conversaciones eran bien distintas. En ese entonces, ningún equipo alemán había llegado a cuartos de final. "Pero básicamente siempre me acuerdo de cuando decían que le habían dado una paliza a nivel internacional al fútbol alemán, lo que afectó mayormente a entrenadores alemanes. Y ahora está de nuevo todo bien, ya no es así. No deberíamos oscilar entre los extremos", advirtió.