Sábado 15.08.2020

18:12

"Está alejado mental, emocional y hasta físicamente" del país Cafiero: "Macri no tiene idea de lo que está pasando en la Argentina"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó duramente al ex presidente Mauricio Macri al afirmar que "no tiene idea de lo que está pasando en la Argentina", ya que subrayó que "está alejado mental, emocional y hasta físicamente" del país.



El funcionario nacional se refirió a la movilización convocada para el próximo lunes para criticar al Gobierno por la reforma judicial y la "cuarentena eterna" y afirmó que para el oficialismo son "legítimas las manifestaciones que se dan de opiniones diversas, hasta incluso de quejas de las medidas que el Gobierno va tomando", aunque remarcó que en medio de la pandemia de coronavirus "hay formas de manifestarse sin ponerse en riesgo ellos ni a terceros".



"El virus está, no ha pasado. Es un riesgo epidemiológico generar ese tipo de concentraciones", advirtió Cafiero.



Al ser consultado sobre si creía que el líder del PRO era uno de los que motorizaba este tipo de iniciativas, el jefe de Gabinete lanzó: "Macri está alejadísimo. No tiene idea de lo que está pasando en la Argentina. Está alejado mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente de la Argentina. No tiene idea de lo que pasa en las guardias del Conurbano, ni siquiera en las de la Ciudad".







"¿Cuál fue el compromiso de Macri con la pandemia? ¿Firmar documentos y solicitadas? Eso no es un compromiso con la salud de los argentinos. Me tiene sin cuidado lo que haga el ex presidente. Bastante daño nos hizo cuatro años", añadió el referente del Frente de Todos.



Al analizar cómo es la relación de la Casa Rosada con la alianza Juntos por el Cambio, el ministro coordinador lamentó que "hay una parte de la oposición que está tratando de fomentar hacerle un daño al Gobierno, pero en realidad le hacen un daño a todos los argentinos que se están cuidando".



"Otra parte de la oposición está comprometida, trabajando, con las mismas angustias. La oposición que gestiona tiene las mismas preocupaciones que nosotros, porque tienen las guardias que se van llenando, los trabajadores de la salud que le van contando las consecuencias de esta enfermedad", concluyó.



