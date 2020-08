Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.08.2020

18:48

Falta de iluminación

VECINA DE 4 DE ENERO AL 2900

"Desde hace mucho tiempo falta luz frente a 4 de Enero 2951 y la Municipalidad no dio respuestas a múltiples reclamos realizados (N° 37039). Molesto para que alguien que sepa me diga si la Dirección de Alumbrado Público dejó de ocuparse de darnos luz en las calles o si en el gobierno de Jatón hay otro ente encargado de esa tarea. Por lo visto a nadie le corresponde. Esta gestión comenzó el 10/12/19. Muchas gracias al diario".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"La tecnocracia es el gobierno de los competentes, o sea de aquellos que saben una sola cosa, pero la saben o deberían saberla bien. La democracia es el gobierno de todos, o sea de aquellos que deberían decidir no en base a la competencia sino en base a la propia experiencia. El protagonista de la sociedad industrial es el científico, el especialista, el experto, el protagonista de la sociedad democrática, el ciudadano cualquiera".

Investigar el origen

UN LECTOR

"Me pregunto si la pandemia del Covid-19 y las sobradas dudas que hay y las teorías conspirativas que dan vueltas, no ameritan que la Corte Internacional de la Haya esté investigando de dónde se originó, cómo nació esta enfermedad. Me parece vital, y más habiendo dudas razonables sobre cómo nació esta pandemia".

Extremar los cuidados

AMALIA ISSA

"Yo pregunto ¿qué están esperando para que se vuelva a fase 1? Esta ciudad tan chiquita, en que los barrios están pegados entre sí, muy comunicados y se producen muy fácilmente los contagios. ¿Por qué tienen que estar abiertos los bares? La gente se tiene que quedar quieta. Aquí, desde el norte, fue un muchacho a ver a la madre justo en el edificio que estaba el contagiado, en barrio El Pozo. ¿Qué le pasa a la gente? Estábamos bien, gracias a Dios, sin tener un caso y ahora eso está cambiando. Las autoridades tienen la culpa que permiten de todo. Y esto que están haciendo de limpiar las escuelas, para volver a clases, ¡por favor! ¡Hay que evitar los contagios! ¡Miren lo que pasó en Monte Vera!, se le fue de las manos un pueblito. No quieren aplicar medidas más duras para que la gente no se enoje, que los dejen reunirse, etc., etc., y ahí están las consecuencias. Por culpa de todos ellos, vamos a tener que retroceder fases. Esto se está desmadrando y va a ser cada vez peor. Todos los días nos enteramos de más y más personas que se están contagiando y eso pasa porque andan en la calle. Así están perjudicando a las personas que se están cuidando, que hacen las cosas como es debido, que tienen miedo y están encerrados. Lo que dijo el director del hospital Cullen fue una advertencia, porque él sabe lo que está pasando".

Llegan cartas

El "Profe" y el alumno

Miguel Ángel Reguera

El "profe" parado en el frente del aula le pregunta a un alumno: ¿Qué ve en este exacto momento? Y el alumno, desde el fondo del aula, dice que ve un profesor delante de un pizarrón verde y un escritorio descolorido. ¿Y que más? dice el docente. El alumno agrega: veo las nucas de mis compañeros sentados en sus bancos. Y seguido dice ¿Y usted que ve profe? Yo veo las caras sorprendidas de mis alumnos que no entienden lo que estamos haciendo, pero no veo ningún pizarrón verde, ni profesor alguno, ni ese escritorio que usted menciona, para no hablar de las nucas que no aparecen como parte de mi escenario. ¿Quién describe mejor la realidad de lo que pasa en ese momento en el aula? ¿Quién dice la verdad y quien miente?

El inolvidable e inigualable jurista Carlos Fayt nos enseñaba: "los hechos son sagrados". Pero ¿Qué son los hechos sino lo que cada uno percibe de ellos a partir de su punto de vista? Es decir, desde su cultura, su religión, su edad, su estado civil, su infancia, su tiempo histórico, su posición socio-económica, sus juegos ganados y perdidos, su estado de ánimo, etc. ¿Justifica esta idea el "relativismo moral"? No importa lo que yo piense al respecto porque seguramente habrá quien piense que sí, como quienes piensen que no, independientemente de mis argumentos. Lo que es claro en la inteligencia de los que leen este ejemplo, es que el mismo aleja las posibilidades del fanatismo, porque yo pienso que es así, pero "hay otro" que podría pensar diferente.