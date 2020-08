https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.08.2020 - Última actualización - 19:17

19:14

Una enfermedad pulmonar se llevó a "La Gaba", la compañera de vida de Gabo.

En México Falleció Mercedes Barcha, la viuda de Gabriel García Márquez Una enfermedad pulmonar se llevó a "La Gaba", la compañera de vida de Gabo. Una enfermedad pulmonar se llevó a "La Gaba", la compañera de vida de Gabo.

Este sábado se confirmó la muerte de Mercedes Barcha, esposa de Gabriel García Márquez. No solo fue su compañera de vida, sino que se le atribuye un papel protagónico para crear las condiciones que permitieron la escritura de 'Cien Años de Soledad'.

De un problema pulmonar, falleció este sábado 15 de agosto Mercedes Barcha, compañera de vida de Gabriel García Márquez. Estuvieron casados por 56 años y tuvieron dos hijos: Gonzalo y Rodrigo. El primero ya está con la familia en México y el segundo, quien es director de cine y televisión, estaba en camino. Para mañana se tiene programada una ceremonia íntima, que culminará con una cremación.

Los biógrafos del nobel dicen que Mercedes Raquel Barcha Pardo, también conocida como la Gaba, fue una de sus grandes musas para describir el mundo femenino. “Mercedes fue la gran novela de Gabo. Una mujer absolutamente incondicional. Como pareja eran el complemento perfecto: ella tenía los pies en la tierra, mientras Gabo, para dicha de todos, era la fantasía”. Así describía a la Gaba Rodrigo Castaño Valencia, amigo incondicional de García Márquez en un relato publicado en la revista "Fucsia".

No obstante, quizás uno de los mayores reconocimientos que se le hacen a Mercedes Barcha fue su papel protagónico en la creación de las condiciones adecuadas para que el Nobel colombiano se pudiera dedicar por completo a la escritura de Cien Años de Soledad, sin tener que preocuparse por los asuntos domésticos, ni por las finanzas del hogar.

Los García Barcha ya vivía en México y Gabo, quien tenía la idea de su novela cumbre, renunció a su trabajo como editor de las Revistas "Sucesos" y la "Familia". Le dijo a su esposa que para eso requería cuatro meses. Aunque escribía 6 horas al día, pasaron 18 meses y no terminaba el libro, lo que llevó a Mercedes a hacerse cargo para conseguir que les fiaran en distintos comercios y asegurar el sustento de la familia.

"Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Mercedes logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne; el panadero, el pan; y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Tú ya sabes la cantidad de locuras que ella me ha aguantado”, le confesó Gabo a su amigo Plinio Apuleyo en una de las conversaciones íntimas que darían forma a El olor de la guayaba.

Quienes conocieron a la pareja aseguran que Mercedes fue literalmente la mano derecha de Gabo, no solo como ama de casa, tesorera y contadora de la familia, sino que además se encargaba de pasar a máquina las páginas que ya tenían el visto bueno del escritor.

Tras ese esfuerzo de familia en 1967, "Cien años de soledad" fue enviada a la Editorial Sudamericana de Buenos Aires para su publicación y en mes y medio se agotó su primera edición, que fue de 8.000 ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas, un logró que sin duda no hubiera sido posible sin el trabajo de la Gaba.