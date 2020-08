"Pechito" López ganó las Seis Horas de Spa Francorchamps

El argentino José María "Pechito" López, en equipo con el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway, del Toyota Gazoo Team, ganó hoy las Seis Horas de Spa Francorchamps del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).



Fue la tercera victoria para el trinomio en el campeonato 2019/20 y la quinta en la estadística del Toyota número 7.



El equipo Toyota Gazoo diagramó una estrategia perfecta en el circuito y también se quedó con el segundo puesto con el trío del suizo Sebastian Buemi, el neocelandés Brendon Hartley y el japonés Kazuki Nakajima.



Cuando se transitaban 84 vueltas, "Pechito" López reemplazó en la conducción a Kobayashi, y cuando había dado 40 giros y faltaba una hora para el final, le cedió la butaca y el liderazgo a Conway.

