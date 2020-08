Un buque petrolero se partió en dos frente a la Isla Mauricio causando un grave daño ambiental

El buque tanque MV Wakashio, encallado desde el 25 de julio en un arrecife de coral frente a las costas de isla Mauricio, que ya ha perdido más de mil toneladas de petróleo en esas aguas cristalinas, terminó quebrándose hoy en dos mitades.



Se desconoce si más petroleo y sustancias contaminantes se mezclaron con las aguas puras y ricas en fauna marina en esa porción del océano Indico, apetecida por el turismo de alto nivel.



El buque estaba varado desde el pasado 25 de julio en los arrecifes de Pointe d'Esny, frente a la costa sureste de Mauricio y esparció en sus aguas unas mil toneladas métricas de crudo, indicó la agencia de noticias ANSA.

⚠️BREAKING NEWS⚠️The MV Wakashio just broke into two pieces off the coast of Mauritius & now the front part is being towed & will be sunk at least 1,000 kilometers off the island, please retweet & donate to our fundraiser https://t.co/h50tMBkUGm as this island needs our help NOW! pic.twitter.com/wfA4Oa8Z5e