https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.08.2020 - Última actualización - 21:37

21:35

Snapback

Trump dice que no participaría en la cumbre sobre Irán que propuso Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la práctica desestimó el sábado el llamamiento del presidente ruso Vladimir Putin a una cumbre de líderes mundiales para discutir sobre Irán, diciendo que probablemente no participaría.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Snapback Trump dice que no participaría en la cumbre sobre Irán que propuso Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la práctica desestimó el sábado el llamamiento del presidente ruso Vladimir Putin a una cumbre de líderes mundiales para discutir sobre Irán, diciendo que probablemente no participaría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la práctica desestimó el sábado el llamamiento del presidente ruso Vladimir Putin a una cumbre de líderes mundiales para discutir sobre Irán, diciendo que probablemente no participaría.

Durante una conferencia de prensa en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, Trump también dijo que tenía la intención de tomar medidas la próxima semana para reponer sanciones contra Irán en Naciones Unidas. “Haremos un ‘snapback’”, dijo Trump a los periodistas un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una oferta de Estados Unidos para extender un embargo de armas a Irán. “Lo verán la semana que viene”. Estados Unidos ha amenazado con desencadenar el regreso de todas las sanciones de la ONU a Irán usando una disposición en un acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, conocida como ‘snapback’, pese a que Trump se salió del acuerdo en 2018. Tenés que leer Estados Unidos no logró apoyo para extender el embargo de armas a Irán Diplomáticos han dicho que Estados Unidos se enfrentaría a una dura y desordenada disputa con cualquier decisión de este tipo. Estados Unidos fracasó el viernes su intento de extender el embargo de armas de la ONU después de que Putin propuso una cumbre de líderes mundiales para evitar la “confrontación” por la amenaza del “snapback” estadounidense. En la votación del Consejo de Seguridad, Rusia y China se opusieron a extender la prohibición de armas, que expirará en octubre. Once miembros se abstuvieron, entre ellos Francia, Alemania y Gran Bretaña, mientras que Estados Unidos y República Dominicana fueron los únicos que votaron a favor. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo el sábado que los Estados Unidos sufrieron una humillante derrota en el Consejo de Seguridad. “No recuerdo que Estados Unidos haya preparado durante meses una resolución para asestar un golpe a la República Islámica de Irán y que sólo haya obtenido un voto”, dijo Rouhani en un discurso televisado. “Pero el gran éxito fue que Estados Unidos fue derrotado en esta conspiración con una humillación.”