Hamilton dictó cátedra en Montmeló

Domingo 16.08.2020

El piloto de Mercedes ganó de punta a punta, afianzándose en la vanguardia del campeonato mundial. El podio se completó con Verstappen (Red Bull) y Bottas (Mercedes).

Con otra soberbia demostración de su capacidad conductiva, sumada al notable rendimiento de su Mercedes, el británico Lewis Hamilton se adjudicó este domingo el Gran Premio de España 2020, sexta prueba del remozado calendario de la Fórmula Uno internacional, desarrollado en Catalunya.

Para el piloto de 35 años fue la quinta victoria en Montmeló, la que le permitió afianzarse en la vanguardia del Campeonato de Pilotos; batirle el record de 155 podios al alemán Michael Schumacher, al llegar a 156; además de acercarse cada vez más a la plusmarca que el germano posee en materia de cantidad de carreras ganadas: 91, ya que el inglés sumó su triunfo número 88.

El podio se completó con el neerlandés Max Verstappen, de estupendo desempeño con su Red Bull; y el finés Valtteri Bottas, coequiper del séxtuple campeón mundial.

En tanto, en su retorno luego de estar ausente en dos competencias, por haber dado positivo a Covid-19, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) volvió a lucirse: llegó cuarto, pero por una penalización debió conformarse con el quinto puesto final; precedido por el canadiense Lance Stroll, también de Racing Point, quien ratificó su ascendente presente.

Volviendo al séxtuple campeón mundial, Hamilton (Mercedes) comanda cómodamente el Campeonato de Pilotos, con 132 puntos; Verstappen (Red Bull), suma 95; Bottas (Mercedes) 89; Leclerc (Ferrari) 45; Stroll (Racing Point) y Albon (Red Bull) 40; Norris (McLaren) 39; Pérez (Racing Point) 32; Sainz Jr (McLaren) 23; Ricciardo (Reanult) 20; Vettel (Ferrari) y Ocon (Renault) 16; Gasly (Alpha Tauri) 14; Hulkenberg (Racing Point) 6; Giovinazzi (Alfa Romeo) y Kvyat (Alpha Tauri) 2; Magnussen (Haas) y Raikkonen (Alfa Romeo) cierran con 1 punto cada uno.

En Ferrari

Una vez más, fue muy pobre la performance de Ferrari, más allá del digno puesto de Sebastian Vettel, quien justamente había sido motivo de todo tipo de especulaciones en las horas previas a la carrera española. El monegasco Charles Leclerc, debió abandonar por problemas eléctricos.

El jefe de equipo de la Scudería de Maranello, Mattia Binotto, descartó que fueran a separar al germano antes de la conclusión del contrato del cuádruple campeón de la Fórmula 1, a fines de esta temporada.

* "No, absolutamente no. Sería una verguenza si hiciéramos algo así. Seb es parte de nuestra familia e independientemente de decisiones que tomamos para el futuro, pertenece a la familia de Ferrari. Confiamos en el: como piloto y como persona. Por eso jamás tomaríamos una decisión semejante", afirmó en una entrevista publicada por "Bild am Sonntag".

Sin embargo, a las palabras del jefe del equipo, él mismo blanco de críticas y presiones, se contraponen cifras decepcionantes. Durante las últimas cinco carreras de la temporada, Vettel cosechó diez puntos de 130 posibles. Tras el cambio de chasis en su bólido, el sábado pasado volvió a quedar por tercera vez en este año por fuera del Top Ten en la clasificación. Además, lució desilusionado y poco combativo.

* "Mi respuesta es muy sencilla: eso es absolutamente falso; lo ayudamos en todo lo que podemos. Apoyamos a Seb, al igual que él también apoya a Ferrari y a todo nuestro equipo en la pista. Tratamos de averiguar juntos qué es lo que sucede actualmente con su rendimiento", explicó.

El año que viene, el español Carlos Sainz Junior de McLaren asumirá el cockpit de Vettel. El futuro del piloto alemán continúa siendo incierto.

Resumen

La clasificación final del Gran Premio de España 2020, que se desarrolló sobre 66 giros en el circuito de Montmeló, de 4.655 kilómetros de extensión, fue la que se detalla a continuación.

1°) Lewis Hamilton (Mercedes), con 1 hora 31 minutos 45 segundos 279 milésimas.

2°) Max Verstappen (Red Bull), a 24 segundos 177 milésimas.

3°) Valtteri Bottas (Mercedes), a 44 segundos 752 milésimas.

4°) Lance Stroll (Racing Point), a 1 vuelta.

5°) Sergio Pérez (Racing Point), a 1 vuelta.

6°) Carlos Sainz (McLaren), a 1 vuelta.

7°) Sebastian Vettel (Ferrari), a 1 vuelta.

8°) Alexander Albon (Red Bull), a 1 vuelta.

9°) Pierre Gasly (AlphaTauri), a 1 vuelta.

10°) Lando Norris (McLaren), a 1 vuelta.

11°) Daniel Ricciardo (Renault), a 1 vuelta.

12°) Daniil Kvyat (AlphaTauri), a 1 vuelta.

13°) Esteban Ocon (Renault), a 1 vuelta.

14°) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), a 1 vuelta.

15°) Kevin Magnussen (Haas), a 1 vuelta.

16°) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), a 1 vuelta.

17°) George Russell (Williams), a 1 vuelta.

18°) Nicholas Latifi (Williams), a 2 vueltas.

19°) Romain Grosjean (Haas), a 2 vueltas.

Abandono: Charles Lecler (Ferrari).

La próxima carrera será el domingo 30 de agosto: el Gran Premio de Bélgrica, en el fantástico circuito de Spa-Francorchamps.