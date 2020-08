Para Todesca, "no será fácil" la negociación de la deuda con el FMI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La vicejefa de Gabinete afirmó que la deuda de U$ S 44 mil millones es parte del "conjunto de desgracias" que dejó el gobierno de Macri.

El Gobierno anticipó que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no va a ser fácil", pero destacó que el diálogo entre las partes "es amable". Así lo indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien aseguró que se trata de "una discusión importante porque se le debe 44 mil millones de dólares al FMI".

Afirmó que esa deuda se encuentra dentro "en un conjunto de desgracias" que dejó el Gobierno de Mauricio Macri y su "vencimiento está concentrado básicamente en dos años, 2022 y 2023".

"Es un montón de plata. La Argentina no tiene el dinero para devolver esa deuda y hay que sentarse a negociar", analizó en declaraciones radiales.

En ese sentido, pronosticó: "No va a ser fácil, pero es uno de los puntos que tenemos que resolver para poder movernos hacia adelante".

"Desde la campaña, el diálogo con el Fondo Monetario ha sido muy bueno. El diálogo es amable", enfatizó la funcionaria.

A su vez, resaltó: "Hemos podido decir lo que nos parecía que no funcionaba del programa con el Gobierno anterior. Hemos puesto nuestras críticas sobre la mesa".

Consideró que el organismo multilateral tiene "una cajita de herramientas con la que se sube a un avión" y "pretende solucionar cualquier problema que se presente, ignorando estructuras productiva, mercado de trabajo, historia de cada uno de los países".

"Tenemos un entendimiento de cómo funciona la economía argentina y qué cosas podrían dar resultados y qué cosas no", apuntó la vicejefa de Gabinete.

En tanto, la economista sostuvo: "Nos vamos a sentar en esa mesa con nuestra caja de herramientas, que probablemente difiera de la del Fondo Monetario".

Las declaraciones de Todesca respecto del FMI se dieron luego de que días atrás el presidente Alberto Fernández aclarara que la Argentina "no está en condiciones de aceptar condicionalidades" del Fondo.

Decreto para el canje

El Gobierno nacional, a través del Decreto 676/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, dio el primer paso formal para presentar la nueva oferta acordada con los acreedores el 4 de agosto pasado, en el marco del proceso de reestructuración de deuda.

La norma implementa una nueva enmienda -la segunda- a la oferta presentada el 21 de abril pasado con el que puso en marcha el canje de deuda ante el órgano de contralor bursátil de los Estados Unidos SEC, según su sigla en inglés.

El Decreto 676/2020que lleva también la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, determina que "el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares estadounidenses y en euros" comprendido en el canje de deuda "no podrá ser superior al equivalente" de US$ 66.137 millones.

Gastar y ajustar

El gobierno prevé formalizar el canje el viernes 28 y presentar un paquete de medidas para reactivar la economía, en especial con obra pública. Sin más financiamiento voluntario de mercados, a la Casa Rosada no le queda más que imprimir billetes y postergar una negociación co el FMI, porque implicaría ajustar cuentas públicas, a contramano de la "receta keynesiana". La pandemia será una excusa fundada para no apurar un entendimiento por Georgieva. Con la esperanza de la vacuna a mano, inflación y recesión serán enemigos íntimos en el camino del kirchnerismo hacia las elecciones de medio término de 2021.