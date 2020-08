Más de 60 muertos tras las inundaciones en Sudán

Hay al menos 185.000 personas afectadas en 17 de las 18 provincias del país, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Inundaciones repentinas han devastado áreas de Sudán durante las últimas semanas, dejando entre 60 y 65 muertos y destruyendo miles de viviendas desde finales de julio, informaron este domingo las autoridades del país y la agencia humanitaria de la ONU.

Más de una veintena de personas quedaron heridas y más de 30.000 casas resultaron dañadas en todo el país, indicó el Ministerio del Interior.

Las inundaciones también dañaron por lo menos 14 escuelas, y unas 1.600 fuentes de suministro de agua se han contaminado o ya no funcionan, añade el informe.

Las inundaciones bloquearon caminos, llevándose casas y las pertenencias de la gente en distintas partes de este país del noreste de África.

Más de 1.200 cabezas de ganado se perdieron y varias hectáreas de cultivos se vieron afectadas en medio de la temporada agrícola, añadió la ONU.

La represa Bout se rompió a finales de julio luego de fuertes lluvias en la provincia suroriental de Nilo Azul, liberando cinco millones de metros cúbicos de agua e inundando por lo menos 13 vecindarios en la localidad de Bout, agregó el organismo internacional.

El colapso de la represa probablemente tendrá consecuencias graves a largo plazo para más de 100.000 personas, incluyendo (personas desplazadas en el país) y refugiados, que dependen de ella como su fuente principal de agua”, señala el comunicado.

Más de 200.000 desplazados por las inundaciones en Sudán del Sur

------------

Over 200,000 displaced by floods in South Sudanhttps://t.co/5xf06oQH0d