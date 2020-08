Video: así está Wuhan hoy: fiestas multitudinarias y pocos cuidados

Se han conocido este lunes una serie de imágenes de la ciudad de Wuhan en las que se ven piscinas repletas de personas sin medidas de higiene y seguridad. Precisamente, esta ciudad de China que fue señalada como epicentro de la actual epidemia de la covid-19.

Según reportan las agencias internacionales Xinhua y AFP, las fotos son de este mes de agosto y marcan cómo la ciudad retoma su rutina con mercados, locales de ocio, parques; todos los espacios lleno de personas y pocas medidas de prevención.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8