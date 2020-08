¿Por qué Santa Fe no usa sus respiradores de bajo costo?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primero se supo que Corrientes había sumado 100 unidades fabricadas allí con tecnología santafesina. Ahora Jujuy también los incorpora. Mientras tanto, el gobierno santafesino espera poder cumplir con la ley y que Anmat por fin le suba o le baje el pulgar a ese desarrollo.

"En el departamento San Jerónimo que represento tenemos apenas 6 respiradores y 90 mil habitantes... sería importantísimo tener más. Yo pude probarlos con médicos terapistas y funcionan realmente muy bien. Y ya los están agregando a sus terapias Corrientes y Jujuy, aunque desgraciadamente todavía no los ha habilitado Anmat", resumió en diálogo con El Litoral el senador por San Jerónimo Leonardo Diana.

La Cámara de Senadores aprobó una comunicación suya para que el gobierno provincial insista ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y que por fin ese organismo "se expida en relación a las actuaciones en las cuales tramita la solicitud de homologación y/o aprobación del prototipo de ventilador mecánico desarrollado por la firma Inventu SRL en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario".

De manera personal, como legislador y como médico, Diana piensa que el gobierno provincial debería "tomar una decisión política" y asegurarse más respiradores como hizo a tiempo la provincia mesopotámica y ahora con bastante más urgencia la norteña.

Como se sabe, Corrientes compró respiradores y también el diseño, que fue desarrollado por santafesinos, para fabricarlos allá. Los dueños de la patente les brindan apoyo tecnológico y los están utilizando. Jujuy también los ha pedido y, según explicó el legislador "hay países vecinos que también han hecho consultas".

Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) recordó que la provincia está a tiempo para sumar esos equipos. "Son una solución que necesita el empujón político correspondiente", dijo.Foto: Gentileza

Normalidad perdida

"El problema es que Anmat se maneja frente al pedido de habilitación de los respiradores como si no hubiera una pandemia, con los tiempos propios de una situación normal. Hay un desarrollo realizado en conjunto totalmente santafesino pero ese organismo no se ha expedido. No ha opinado", comentó Diana.

"Yo entiendo que la provincia haya esperado pacientemente que eso ocurra, es lo que marca la ley, pero también vemos que sin su visto bueno otras provincias han optado por su compra o su producción, y que en Santa Fe todavía tenemos la posibilidad de aprovechar esos equipos que cuestan un tercio que los demás", dijo el radical. Destacó que hoy no es sólo una cuestión de precio, sino también de disponibilidad: hay una demanda de respiradores que ha crecido inesperadamente a nivel global.

"El producto es muy bueno, muy versátil para nuestras terapias y no tengo la menor duda de que andarían muy bien. Tienen que tener un okey de Anmat ya mismo. Si no ocurre eso, al menos una autorización del ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, con su Comité de Expertos. Me pregunto sinceramente por qué no vamos a poder aprovecharlos acá, en Santa Fe, si nos vendrían fenómeno para reforzar las terapias. En el interior sabemos que si el pronóstico ominoso que existe se cumple vamos a pasar por un momento de terapias saturadas en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Y es a esos centros que normalmente hacemos las derivaciones desde las demás localidades".

"Este aparato está recontra estudiado, ya pasó todas las pruebas, ha cumplido con el check list sin ninguna dificultad. Yo lo hice probar en San Jerónimo con médicos terapistas que quedaron muy conformes, y cuesta un tercio de lo que cuestan otros. Es un desarrollo nuestro, se hizo muy rápido y hay que prestarle atención. Es una solución que necesita el empujón político correspondiente".

A distancia

El equipo tiene wifi y se puede conectar a un interface del celular o una aplicación del teléfono del médico de guardia y así le suena una alarma cuando hay un problema respiratorio del paciente o por si hay alguna alteración en el equipo. Es sumamente útil esa propiedad del equipo para las terapias.

Protección a pacientes de Fibrosis Quística

Están en la agenda del Senado distintas iniciativas presentadas desde el Bloque de Senadores de la UCR, referidas a la salud, -entre ellas- un proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la ley N° 12.910, para que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) brinde la cobertura total de las prestaciones a los afiliados que padezcan de la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

El proyecto, al igual que otros expedientes sobre esa materia, cuenta con el compromiso de una preferencia, para ser tratado dentro de dos sesiones.

El radicalismo sotiene que el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) puede producir los medicamentos necesarios para el tratamiento de la Fibrosis Quística que le posibilite el acceso gratuito a los pacientes de todo el país, atento a su "experiencia y trayectoria en la materia".

El titular del bloque de la UCR, Felipe Michlig, explicó que "el Congreso Nacional ha sancionado recientemente la ley N° 27.552, mediante la cual se declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis, estableciendo en consecuencia un régimen legal de protección integral para las personas que sufren dicha patología, a los fines de que alcancen su desarrollo e inclusión social, económica y cultural".

"La Provincia de Santa Fe ya contaba con una norma de similares características -la N° 12.910- que declaró de interés provincial la atención integral de las personas que padecen Fibrosis Quística (además de otras enfermedades como hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria) y estableció, entre otras cosas, que el Iapos debe cubrir la totalidad de las prestaciones que requieran sus afiliados diagnosticados con algunas de las patologías mencionadas. Por tal motivo, con esta modificación se propone que la cobertura se dará de conformidad con lo establecido por la ley nacional".

Sostienen que "es indispensable" la capacitación de los profesionales de la salud, y la implementación del Registro Provincial de pacientes que padecen dichas enfermedades (en articulación con el Registro Nacional).

Paralelamente se propone que el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado produzca los medicamentos necesarios para los santafesinos y como proveedor del Estado Nacional.