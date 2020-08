Preparan una maratón de designaciones de jueces

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras sigue el debate parlamentario en comisiones y las negociaciones políticas por cargos y votos, el Consejo de la Magistratura deberá lidiar con plazos exigentes y su propia dinámica política.

Mientras sigue el debate parlamentario en comisiones y las negociaciones políticas por cargos y votos, el Consejo de la Magistratura deberá lidiar con plazos exigentes y su propia dinámica política.

El Consejo de la Magistratura anticipa un proceso "exigente" si se aprueba la reforma judicial y debe designar con mayoría especial, en solo 30 días, los jueces subrogantes de los 23 nuevos juzgados federales.



En caso de que la reforma judicial atraviese el trámite parlamentario en los términos previstos por el Ejecutivo, los 13 consejeros deberán trabajar como no lo hizo hasta ahora ninguna otra composición del cuerpo desde su creación en 1994. Deberá elegir a los magistrados subrogantes, luego, a los titulares de esos juzgados, mientras también define los candidatos para los nuevos juzgados federales en el interior y redacta un código de ética.

El apuro estará en las subrogancias para los 23 nuevos juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires, que se elegirán de un listado de postulantes que debe enviar, también en un plazo máximo de 30 días, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Los candidatos de esa lista competirán entonces por oposición de antecedentes y tendrán que ser elegidos por al menos 8 de los 13 consejeros para cumplir la mayoría especial que determina el proyecto de ley y poder ser designados por el Gobierno, previo acuerdo del Senado.

Tablero político

Políticamente el Consejo mantiene su propia grieta entre el sector que conduce el presidente del órgano, Alberto Lugones, alineado con el oficialismo, y el que sintetiza Pablo Tonelli, portavoz del macrismo durante su gestión y ahora en la oposición.

Detrás del juez Lugones suelen encolumnarse el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, el académico Diego Molea, los senadores Mariano Recalde y María Pilatti de Vergara y la diputada Vanesa Siley; en tanto suelen votar con Tonelli los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez, y la senadora Silvia Giacoppo.

Esta paridad de seis contra seis suele ser volcada, para un grupo u otro, por la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y si bien es cierto que en el proceso de selección de cualquier magistrado se observan antecedentes objetivos como registros académicos y experiencia en el sistema de Justicia, existe una carga de evaluación subjetiva que -se prevé- generará disputas y tironeos.

La audiencia en la que se elegirán los candidatos a las subrogancias será pública, con lo que se agregará un marco de expectativa y atención sobre los consejeros, quienes deberán ungir al postulante por dos tercios atendiendo, según marca el proyecto, a "la diversidad de géneros en la selección".

Cronograma

Luego de cerrar esta primera demanda de la reforma, los consejeros tendrán que abocarse a elegir los titulares de esos 23 nuevos juzgados, ya que las subrogancias tendrán una duración de un año, extensible a seis meses más, en el caso que sea necesario.

En paralelo tendrán que abrir la convocatoria para candidatos a ocupar los 94 nuevos juzgados federales del interior del país, un número significativo de magistrados que el Consejo tardará en definir, aunque para estos casos no correrán plazos como con el caso de las subrogancias.

El Consejo de la Magistratura, además de decidir todo lo que respecta a los jueces, administra el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y, en este proceso, estimó que toda esta ampliación del servicio de justicia costará unos 850 millones, una erogación importante para un presupuesto judicial que el mismo Lugones ha dicho varias veces que "no alcanza".

El cálculo del presidente del cuerpo se basa en la masa salarial de esos 132 nuevos cargos, sin contemplar infraestructura, mobiliario e informática, este último un rubro que ha escalado en la lista de gastos de los juzgados como consecuencia de la pandemia, los protocolos de seguridad y el avance en la digitalización de todos los trámites.

Agenda parlamentaria



El debate sobre la reforma del fuero penal federal continuará este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el que expondrán, por videoconferencia, más de una decena de invitados.

Una vez agotada la discusión, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos que se sumarán a la embestida contra el procurador general interino Eduardo Casal. Las iniciativas buscan modificar la integración del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público.

También se discutirá una resolución en rechazo de la precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti, desobedecida por el Senado, que ordenaba a la Cámara abstenerse de iniciar el trámite legislativo de la revisión de los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Paradójicamente, la base del reparto cargos judiciales en el interior del país es el proyecto elaborado en 2018 por el senador Humberto Schiavoni (Pro-Misiones), que disponía la creación de 94 juzgados federales en diferentes provincias.

Si bien el proyecto tiene los votos asegurados en el Senado, donde el Frente de Todos tiene amplia mayoría, el escenario se presenta complicado en Diputados. A tratar de conseguir los votos díscolos de la cámara joven, como los de los legisladores cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, apunta el reparto de cargos judiciales que el oficialismo negocia con los mandatarios provinciales. Y también algunos cambios en los regímenes de subrogancias y el sistema de concursos para los nuevos jueces, que fueron severamente cuestionados por varios de los 34 especialistas que expusieron ante las comisiones desde que hace dos semanas.

Contrapunto

- Hay una muy fuerte sospecha de que los cambios en la Justicia están orientados a obtener algún beneficio en los procesos seguidos por corrupción contra ex funcionarios. Esto obliga a seguir caminos muy transparentes para despejar estas sospechas. Pero lo que el oficialismo hace en el Consejo de la Magistratura con el traslado de los jueces, pretender remover al procurador Casal o este proyecto de reforma plagada de jueces interinos no despejan esas sospechan, sino que las alimentan. Ricardo Gil Lavedra (ex ministro de Justicia, ex camarista en el juicio contra las Juntas Militares)



-Hicimos un proyecto de ley de reforma judicial porque todos sabemos que la Justicia no funciona adecuadamente, incluso la oposición había presentado proyectos como Justicia 2020. Ahora lo mandamos y la oposición lo que hace es decir que está en contra antes de leerlo. Como la idea surge de un gobierno nacional y popular, entonces es malo. La oposición no puede seguir pensando la política en términos de grieta y especulación electoral, porque sino la Argentina no va a poder levantarse. Santiago Cafiero (jefe de Gabinete)