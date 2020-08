Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un tesoro incinerado

MARÍA

"He visto y leído por Internet imágenes, gentileza de Román Murzyla (El Portal del Humedal Ecoturismo, Villa Ocampo) y Proteger COM archivo. Lo que se quema en el norte santafesino no son 'pastizales', es selva en galería (se puede ver en el Sitio Ramsar, Humedal de Importancia Internacional), valle de inundación del Paraná, provincia de Santa Fe, desde Alejandra hasta el límite con el Chaco. Es el área natural santafesina con mayor biodiversidad y una de las más biodiversas de la Argentina. Equivalente por su riqueza biológica por lo menos al Iberá, Cataratas del Iguazú o Selva de Yungas. Con las colonias de monos más australes de Sudamérica, yacarés, carpinchos, más de 300 especies de aves y más de 200 especies de peces. Un tesoro para el ecoturismo y otras actividades económicas sustentables aún no estudiadas ni desarrolladas. Como dijo un biólogo amigo: 'Es como quemar una biblioteca de 100 volúmenes de los cuales leímos solo uno'. Esto es lo que se está convirtiendo en cenizas. No se puede creer, cómo duele todo esto. ¡Cuánto desprecio por la vida! Es terrible que esté sucediendo esto y no detengan a los culpables. Aquí hay otros intereses para hacer desaparecer tanta naturaleza. Los proteccionistas por favor ayuden a no perder el humedal, ¡¡no dejen que lo conviertan en loteos!! A nuestros dirigentes, gobernantes, a quienes tienen el poder de frenar toda esta locura: ¡¡no permitan que este desastre ecológico y de todo tipo siga ocurriendo!!".

Un poco de coherencia y cuidado

AMALIA ISSA

"Creo que es muy evidente que en Santa Fe están priorizando la economía a la salud. Que Dios nos libre a todos entonces... Quisiera que me explicaran los gobernantes, los funcionarios: tuvimos 3 meses sin el virus ni contagios, ni en la ciudad, ni Monte Vera, ni Gallardo, ni Rincón, y era cuando todo estaba cerrado; entonces no me explico ahora, que el virus está circulando en Santa Fe, que estén abriendo todo: el parque de la costanera, las cervecerías, etc., justo en el momento más crítico que estamos atravesando. Nadie está exento, aunque sea joven, todos estamos en peligro. Hay que volver para atrás, para evitar que la gente se contagie. Sin tener casos, nos tuvieron 3 meses encerrados, para colocar camas en UPCN, en el Hospital Italiano, para arreglar un poco el hospital Iturraspe viejo, y ahora que estamos en el pico, en que se ha hecho una cadena de contagios, priorizan la economía en lugar de la salud. Preparan el Día del Niño, con regalitos... Les pido a los santafesinos: no vayan al parque, no lleven a sus hijos, hasta que no tengamos una vacuna. ¡No van a la escuela los chicos y abrieron el parque! Yo no le encuentro explicación. Por favor: la gente de Santa Fe que sea coherente, esperen un poco más, hasta que estemos seguros con una vacuna".

Llegan cartas

Pedido solidario

MIGUEL ÁNGEL SERAFINI

Nuevamente, me contacto con mis comprovincianos santafesinos por la necesidad de conseguir un medicamento que debo tomar en forma constante. Tengo una enfermedad cardiopulmonar crónica, enfisema pulmonar y cobro una muy baja jubilación por invalidez. Si bien Pami me provee del referido medicamento, no es la cantidad que necesito y me es imposible comprarlo. Su nombre es: Neumoterol 200 mg / 400. Por este medio, solicito a quien pueda donarme el mismo, para poder seguir con el tratamiento, mes tras mes. También, si fuera posible, si alguien puede ayudarme con mercadería, sería muy bienvenido. Todo me sirve. Para cualquier contacto dejo unos teléfonos de una vecina: Patricia T. 155 - 919025 y 155 - 927844. Agradezco la solidaridad de quienes leen el diario, mis vecinos de Santa Fe, que siempre me tienden una mano, como también a El Litoral, directivos y empleados. Dios los bendiga.