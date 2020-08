Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.08.2020 - Última actualización - 16:30

16:25

Velocidades peligrosas

A. J. GUTIÉRREZ

"Quiero comentar que por avenida A. del Valle, después del semáforo que está a la altura del 4600 aproximadamente, donde se encuentra la comisaría, los autos y motos levantan una velocidad impresionante hasta calle Presidente Roca a la altura del 5000. Es problemático cruzar la calle. Atenta, Dirección de Tránsito: coloquen señales y solicitamos lomos de burro y semáforos. Gracias por vuestra atención".

¿Ciudad cordial?

OSCAR ACUÑA

"¿Qué nos pasa a los santafesinos? Tengo 83 años, he visto intendencias malas, regulares y buenas; nunca una muy buena. ¿Pero qué nos pasa en estos momentos a la ciudadanía toda? ¿Dónde quedaron las fuerzas vivas de Santa Fe?, los colegios de profesionales, el centro comercial, el centro industrial, las vecinales, los graduados, las universidades... La ciudad está muy oscura, sucia, llena de baches, abandonada... ¿Qué es lo que hay que hacer para que el empleado público trabaje con sentido de pertenencia? ¿Hay un plan en este municipio?: de obras, de limpieza de basurales, de bacheo, de alumbrado público, de conservación del espacio público, de plazas y paseos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta bajante extraordinaria de la laguna Setúbal para arreglar los estribos del Puente Colgante y del Oroño? En la costanera, ¡la cantidad de losas sueltas, de agujeros de ratas que hay! ¿Qué es lo que hay que hacer para limpiar, iluminar y arreglar los accesos y los egresos a la ciudad? ¿Dónde están las fuerzas públicas, dónde quedó Santa Fe, la otrora ciudad cordial y pujante? ¿Dónde los políticos santafesinos de pura raza? ¿Qué nos pasa a los santafesinos, que nos hemos quedado chatos, abandonados...? Lo único que se mueve es algo de la actividad privada...".

Arreglar los estribos de los puentes

EVARISTO ACEVEDO

"A quien corresponda de la provincia: la bajante extraordinaria de hace 70 años que no se da de la laguna Setúbal, del río Coronda, del Paraná, permite ver los deterioros de los estribos del Puente Colgante, del puente Oroño. Aclaro que soy jubilado de Vialidad, por eso conozco del tema. Lo mismo en los estribos sobre el Colastiné, sobre el arroyo Leyes, sobre el puente a Santo Tomé, ni que hablar de los puentes del norte de la provincia, muchos de ellos, de madera. Igual que la costanera: están todos los tabiques de cemento sueltos, lleno de cuevas de ratas. Eso hay que arreglarlo en forma urgente. Hay que aprovechar esta bajante para hacer todos esos arreglos".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Los ideólogos que pretenden poseer la clave de la realidad se ven obligados a cambiar y retorcer sus opiniones sobre cuestiones específicas, conforme a los últimos acontecimientos y no pueden permitirse jamás hallarse en conflicto con su siempre cambiante deidad".

Llegan cartas

Estoy hecha de retazos

ESTER FERREYRA

Comparto esta linda reflexión de Cora Coralina, poetisa carioca, en esta hermosa y tan útil página del Lector.

Estoy hecha de retazos. Pedacitos coloridos de cada vida que va pasando por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy.

En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor... En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace: de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma.

Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes, que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con sus retazos dejados en mí.

Dios quiera que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de "nosotros"...