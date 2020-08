https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.08.2020

16:27

Mirada desde el sur En el sur nos estamos quedando sin ideas A poco que se piense, el peronismo tiene pasado, recursos, formas. En sustancia el peronismo es el hecho cultural, el facto que cambió Argentina. Ayer y hoy.

Tal vez convenga repasar el enclave. Región Rosario es un punto de cruce del amor por Buenos Aires (Fervor de Buenos Aires diría my dear Georgie) y la Residencia en la tierra santafesina (Residencia en la Tierra diría el más alto: Neruda). Nada es fácil en la Ciudad y la Región Rosario.

Entender la provincia, contemplar a la Reina del Plata y vivir el río, ése es el dilema. Sin creatividad el tiempo se agota en suspiros y los habitantes deben entender la tierra, el espacio, los problemas y la esperanza. Digámoslo así. El Fervor y la Residencia... "Complicado" diría El Lole.

Rosario juega de modo natural a dos puntas. Se comentan los problemas y chismeríos del espectáculo nacional, nos afligimos por la pelea entre Kicillof /Rodríguez Larreta que nos envían los programas políticos porteños y, en muchos casos, no advertimos cómo son las relaciones de la Intendencia con la Región, sus Intendentes medianos y sus Presidentes comunales, de los senadores del sur (tres con clara influencia, Giacomino, Lewandowski y Traferri, sumado a los vuelos rasantes de Rosconi y Rasetto) con la Gobernación, sus ministerios y nos descuidamos, en el sur, de los manejos, desmanejos y entretejidos de temas tan cruciales como la Autopista Rosario / Santa Fe, sus concesiones, nombramientos y licitaciones; un verdadero problema litigioso, sospechoso, de intrincada solución. Una vez alguien preguntará que pasaba y qué pasa con el ENAPRO.

Rosario pide plata a los dos lados. Nación y Provincia. Alguien proveerá...

Vamos con un ejemplo muy claro.Tal vez si se confiesa que el tema "humedales" apareció tras el tema "humareda" y "pastizales" y no atraviesa la verdadera dimensión: Eco Sistema, cambio climático, proyección regional excepto superficialmente, podamos entender el descuido como modo de vida, la displicencia como recurso. La bajante, la sequía de varios meses y los atentados de incendiarios fueron una novedad para Rosario.

Vamos, en el sur nadie sabe que quieren cambiar el recorrido de la Hidrovía. Muchos no saben qué hace la Hidrovía con la Región Rosario.

En muchos casos en el sur no se advierte, o no se advierte como debería, la existencia de una vicegobernación en la persona de la Doctora Alejandra Rodenas de Llonch. Es la mitad de la fórmula que votó la provincia entera, incluido el sur. Aquí su sitio, su historia.

No es sencillo el despliegue del Ministerio de Cultura, por parte del esposo de la vicegobernadora, de Jorge Llonch. No es sencillo porque debe compartir un territorio muy habitado (el sur tiene, en 5 departamentos, el 60% de los votos) y compartir, dentro del ideario peronista es participar, participar y compartir en mitad de la Pandemia es algo más que ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza de salas y espacios culturales). Nada es sencillo en tiempos de Pandemia.

Cultura es futuro, es mensaje, es el hecho político más importante y todavía no han entendido, los analistas del tema, que "Chiqui" González fue la Ministra de Propaganda Socialista más eficaz, más central y avasallante que se pueda mostrar y agregamos, si algo hizo verdaderamente mal Lifschitz fue mantenerla con el 0,4% del presupuesto provincial y no consultarla. Incompatibilidad de caracteres. Cansancio. Final de ciclo. La Cultura Socialista era / fue la impronta de una persona.

Claro que, a poco que se piense, el peronismo tiene pasado, recursos, formas. En sustancia el peronismo es el hecho cultural, el facto que cambió Argentina. Ayer y hoy.

Deberían indicarse soluciones probables: el peronismo es un fenómeno socio /político /cultural y sus manifestaciones culturales no son las mismas ni se adaptan a las formas que proveía la compañera González a las banderas del socialismo.

El peronismo, si se lo propone, tendrá porvenir Pos Pandémico. El futuro se construye hoy, no mañana. Es tan sencillo de entender… como difícil de resolver.

El ministro Sukerman está en las mismas condiciones. El trabajo es el eje del peronismo. El sur existe y los vaivenes mediáticos de los mínimos sindicatos de base, azotando con Vicentin los medios donde tienen espacio sus voceros, es una cosa, el Ministerio de Trabajo del Gobierno Peronista que recuperó la provincia es otra diferente y también debe alistarse para un territorio Pos Pandémico. Difícil, complicado, inevitable.

HUMO Y BOLETOS

El Intendente Javkin tampoco está conforme, más allá de algunos caprichos, como intentar la "colocación" de un dirigente de su íntima amistad (Carlos Comi) en algún sitio, tampoco está –se insiste- conforme y tranquilo ni es feliz con lo recibido. Es lo que hay y a empujar el carro.

Le dejaron una ciudad fundida, donde Lifschitz le presentó batalla y, a esta fecha del 2020, hasta los cronistas amigos del socialismo se animan a decir que el anterior gobernador no le dejó un sitio sin problemas sino que, en sustancia, se los agravó.

En la semana anterior a esta crónica recién pudo leerse, en algún lugar del sur, que Lifschitz era el verdadero intendente de Rosario durante su gobernación. Ni bien ni mal. Así era el juego.

En el área municipal, el tema Trabajo será un problema judicial en poco tiempo, debido a excesos en cargos de alta jerarquía que, aplacada la Pandemia, traerán un doble problema, porque habrá que trabajar en algo. Tendrán que laburar por lo que cobran.

El tema Cultura encierra un drama: qué teatros, qué músicos, qué escuelas, qué espacios, con qué programación. Con qué sueldos a tantos y tantos… no olvidemos que Rosario tenía escuela de payasos, de murgas y cátedra de versificación en payada. Y... sí.

Ser francos cuesta disgustos. El mundo de la cultura no es un "streaming" que crece y una butaca que se vacía. El mundo de la cultura es el mundo de las ideas, de las propuestas, del sedimento que deja una tarea con el pueblo, una tarea popular. Carina Cabo, Secretaría Municipal del área es una buena mujer, amable, organizada. Cabe una frase tan antigua como necesaria: no la dejen sola. Recomendación: rápida lectura de "El malestar en la Cultura".

Hoy nada de esto importa, porque Javkin, entre el humo de las islas y el problema del transporte urbano (TUP) solo puede pedir plata y avisar que la ciudad está ahumada. Todos sabemos que es poco, él, sin dudas, el primero que lo sabe pero ay, la Pandemia está carcomiendo demasiado la paciencia urbana.

Un día, una noche, un amanecer deberá detenerse a pensar: es el mas importante intendente de la provincia peronista, reconquistada por el peronismo fácilmente, donde Alberto Ángel Fernández, el porteño, no ganó las elecciones generales.

PEROTTI, JAVKIN Y EL ASADITO

La tarea del gobernador es esa, la gestión pública, gobernar una provincia que no estaba bien, que se la dejaron chueca y mentirosa, que la Pandemia terminó por convertir en fotografía y no en película. Que deberá arrancar. No es fácil ni mejorará en un día. Opino que deberían contar muchos desaguisados económicos que descubrieron; explicaría faltantes muy graves.

Desatar el nudo de la justicia y sus piolines, atados con fiscales acusados de corruptos, jefes policiales acusados de ladrones, y ladrones que salen rápido por juicios abreviados da para una novela (me empeñaré en escribir "La Mc de Medina") pero Perotti no es escritor, es el gobernador que debe ajustar las cuentas, dejar el Debe y el Haber en orden y preparar la provincia para una continuidad peronista, tan necesaria como laboriosa en su construcción. Ése es su verdadero mandato. La continuidad.

Javkin debe construir un espacio, que no es socialismo ni es claramente radicalismo y donde el eje es su presencia. No cuenta con el apoyo socialista a pleno, ni con la derecha (los restos del sector Mauricio ) y no nos colgaremos medallas pero advertimos que aquello que mirábamos a comienzos del 2020 (UNR, Sector UCR, Grupo Javkin) era una reconducción del FPCyS… ampliado. Allí debe trabajar Javkin su continuidad, que en manos socialistas no será posible

Tanto Perotti, como Javkin, deberán hacer un asado que sirva hasta las elecciones del 2023 y hay un secreto: la leña blanda, la reseca y liviana es la mejor en el comienzo, enciende rápido el fuego que se sostiene con la leña dura, la que cocina en serio la carne.

Si alguno de los dos me invitase a mirar cómo prepara el fuego para el asado daría un solo consejo: basta de leña blanda. Ojalá no me inviten, porque no me quedaría callado.

