https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.08.2020 - Última actualización - 4:03

3:45

La manifestación del 17A contra el gobierno de Alberto Fernández se sintió con fuerza en Rosario. Gran cantidad de personas y vehículos pasaron por la zona del Monumento a la Bandera para expresar su disconformidad con la administración nacional.

Consignas contra el gobierno nacional Protesta masiva al pie del Monumento La manifestación del 17A contra el gobierno de Alberto Fernández se sintió con fuerza en Rosario. Gran cantidad de personas y vehículos pasaron por la zona del Monumento a la Bandera para expresar su disconformidad con la administración nacional.

Una gran cantidad de personas se congregó en el área del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario al responder a la llamada contra el gobierno nacional de Alberto Fernández. Los motivos fueron diversos. Desde las restricciones por el coronavirus hasta los intentos de reforma judicial. El lunes feriado sin una sola nube en el cielo y con temperatura primaveral invitó a la gente que se opone a la administración Fernández a manifestarse. El símbolo elegido, como en otras ocasiones, fue la bandera nacional. Una gran cantidad de vehículos pasaron por la avenida Belgrano pegado al mástil mayor. Ese fue el epicentro de una protesta que no contó con oradores ni convocantes claros. Juntó a aquellos que están en contra de los planteos de este gobierno que comenzó en diciembre de 2019.

La caravana de vehículos se hizo incesante. Los bocinazos estuvieron a la orden del día. También los aplausos entre un público mayoritariamente adulto. Sobre todo, adultos mayores. Pocos jóvenes y niños se pudieron observar entre los protestantes que colmaron la zona al pie del mástil principal y parte de la plaza contigua. Desde Belgrano y Tucumán hacia el sur y desde Belgrano y Rioja hacia el norte, el tráfico se ralentizó por la cantidad de automóviles que desfilaron por ese punto emblemático de Rosario.

Algunos exhibieron pancartas como la de un coche que decía: "Alberto, no deformes la Justicia". O como otro señor llamado Lázaro que sostenía dos cartones con cuatro frases distintas. Una de ellas era: "¡Con la Justicia no!" y otra: "Ahora sí la patria está en peligro". Estaba vestido con una camiseta de la selección de fútbol y una bandera en una mano. "Es una expresión del pueblo libre", le comentó Lázaro a El Litoral. "La gente sale a manifestarse libremente en paz, sin agresiones". "Están avanzando sobre la Justicia y sobre las libertades. No nos dejan salir a trabajar. Yo soy monotributista y nadie nos ayuda".

"No estoy de acuerdo con la política que lleva este 'gobierno de científicos'", dijo una señora llamada Mariana que vive a unas pocas cuadras del lugar de la protesta. "Segundo, la reforma de la Justicia no se puede llevar a cabo porque quedamos desprotegidos los argentinos. También vengo por el futuro de mis hijos y de mis nietos porque sin libertad no hay trabajo", aseguró la manifestante. "Somos un poco conformistas, la gente es cómoda, pero hay que seguir luchando porque sino nos roban el porvenir", agregó mientras un hombre de mediana edad golpeaba con mucha fuerza con una mano las chapas puestas en la zona del Monumento por una reforma de esa zona que aún no concluyó.

Esta proclama contrastó fuertemente con la convocada el 30 de mayo pasado bajo consignas muy similares y que contó con un apoyo muy escaso. Esta vez muchas personas acudieron a la cita a demostrar su oposición a las políticas actuales del Estado nacional.

"Un desafío ridículo"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, juzgó este domingo como una "desafío ridículo en medio de la pandemia" de coronavirus, la protesta convocada por sectores de la oposición y calificó a los manifestantes como "irresponsables que hacen una marcha donde el contagio es seguro".

Carlotto responsabilizó a quienes asistirán a las manifestaciones de esta tarde en rechazo a las medidas de aislamiento por la cuarentena y a la reforma judicial, por la posibilidad de que falten camas para atender casos de coronavirus en los próximos días.

"Que caminen y después no se quejen. Y si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos", remarcó la defensora de los derechos humanos durante una entrevista concedida a El Destape Radio.

Carlotto agregó: "vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no pase nada que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, como pasó con C5N en la marcha anterior".

La titular de Abuelas consideró que la protesta que tendrá como epicentro al Obelisco porteño, es un "desafío ridículo en medio de la pandemia", mencionó que no sale a la calle "desde el 13 de marzo" y calificó a los manifestantes como "irresponsables que hacen una marcha donde el contagio es seguro".

"Es tan profunda su ignorancia o maldad que todo les parece mal. Tienen miedo a la Justicia verdadera, plena, que no se vende", cuestionó.

Finalmente, Carlotto insistió en calificar a la macha como "absurda", al tiempo que habló de "muchos que mienten" y que "están haciendo algo que es históricamente incorrecto".