Por el aumento de los casos, "vemos un 'embudo' en el procesamiento de muestras"

Hoy se analizan todos los hisopados que llegan a los laboratorios. "Pero si se nos desbanda la situación (por más casos y muestras a procesar), sería imposible", advierte. "La gente es la única que puede evitar nuevos brotes", dice, y pide responsabilidad social. Gestiones ante financiadores para realizar los diagnósticos.

"Disculpe la demora en atender, es que estamos atendiendo varias urgencias", se excusa al teléfono Jorge Prieto, secretario de Salud provincial. De fondo se escucha una secretaria que golpetea con un sello unos papeles administrativos. Santa Fe se encarama sobre los hombros de la pandemia, y -claro- la cartera sanitaria es la más demandada. La coordinación del trabajo territorial de los agentes sanitarios, la sistematización de los datos, el aislamiento a tiempo de contactos estrechos con casos Covid-19 confirmados: todo desemboca en el objetivo de contener la transmisión del virus y de evitar brotes y rebrotes.

Pero en medio de la curva -cuya existencia es siempre hipotética; nunca se puede saber cuándo existe a ciencia cierta hasta que termina-, ahora aparece otro elemento a considerar: el volumen de los hisopados PCR (muestras de exudado nasofaríngeo u bucofaríngeo) de casos sospechosos a procesar en los laboratorios provinciales habilitados: "Nos encontramos con que se nos hace un 'embudo' en el procesamiento de las muestras", dice el médico, como consecuencia del incremento de casos en toda la bota santafesina.

¿Qué implica esto? En diálogo con El Litoral, Prieto asegura que en este momento la provincia sigue hisopando a cada una de las personas que estén sintomáticas, que sean contactos estrechos (con pacientes Covid-19 confirmados), "o personas sobre las cuales tengamos altas sospechas de que sean casos positivos, por ejemplo, que hayan venido desde una zona de alta circulación viral. Lo podemos hacer. Se está priorizando el análisis de las muestras de aquellos contactos estrechos (con casos Covid-19 positivos y confirmados) que estén sintomáticos".

Prieto pide a la población que se "empodere" y que tome real conciencia sobre la necesidad de adoptar los cuidados para evitar la propagación del virus. Foto: Archivo El Litoral/ Mauricio Garin

Los centro que procesan muestras son el Laboratorio central en Santa Fe (en el edificio del ex Hospital Italiano), dos en el sur (uno es el Heca de Rosario y ahora se habilitaba otro) y un centro privado en el Depto. Gral López. "A un laboratorio le lleva entre 6 y 8 horas procesar una muestra de hisopado; pero a veces se 'deja en cola' a la gente que tenemos que hisopar y a diagnosticar por primera vez", advierte el funcionario.

"Espero que esta situación puede ayudar a que la gente tome conciencia", hace un llamamiento el secretario. "Tratemos de cuidarnos para que no se genere ese cuello de botella, para que no tengamos que 'adoptar' la conducta de confirmación (de caso positivo) por nexo clínico o epidemiológico (la provincia hoy realiza el hisopado PCR en domicilio, se analizan las muestras en laboratorio y se diagnostica). No queremos que ese embudo en los procesamientos de acuerdo al número creciente de casos que tengamos, no nos permita hacer (los análisis) por laboratorio. Si nos cuidamos como ciudadanía, podemos hacer el diagnóstico; pero si esto se nos desbanda, si nos relajamos socialmente, sería imposible que todas las muestras puedan ser procesadas como lo venimos haciendo".

Y adelanta un dato: "Ante esto, lo que estamos haciendo es articular con algunos financiadores para que éstos nos reconozcan y 'nos presten' el recurso humano, con el objetivo de poder obtener en tiempo más acotado el diagnóstico".

Capacidad usada y disponible

-La Ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que el sistema de salud provincial está preparado para contener 20 mil casos, y hasta el momento pasaron los 2.400 (N. del R: ése era el número de infectados al momento de la entrevista; hoy hay más de 3.000). Eso representa un 10% de ocupación de todo el sistema (camas principalmente). Hay amplia capacidad hoy, pero si los casos siguen en crecimiento, ¿el sistema sanitario podría verse resentido?

-Cuando nosotros hacemos la proyección de media sobre lo que esperábamos de la pandemia, nos damos cuenta de que el comportamiento de este virus es hipotético. No se puede predecir absolutamente nada. Sí lo que se ve de acá hacia atrás. En ese media proyectada, se esperaba entre el 15 de mayo y el 15 de junio el famoso pico; en esa época esperábamos 250 mil personas contagiadas en la Argentina, y para la provincia nos competía un 8,5%, es decir, unas 20 mil personas infectadas. Hoy la Argentina ya superó esa media: tiene más de 280 mil casos, y nosotros (la provincia) tenemos unos 2.400 casos (al día de la entrevista).

Si bien vamos muy por debajo de esos 20 mil casos y estamos preparados con el sistema de salud, no nos podemos relajar. No porque tengamos 20 mil camas disponibles tenemos que ir a ocuparlas, porque no todos los que estamos ahí, ocupando alguna de esas camas, vuelven? Lamentablemente es así.

Insisto en que se proteja a la población de adultos mayores, a las personas con comorbilidades. Si fuimos a un asado y volvemos a nuestras casas, adonde tenemos adultos mayores, a ellos los exponemos, pues son vulnerables. Y si no, deben verse las edades de los fallecidos: son todos adultos mayores, y la población más infectada es la población joven, que justamente es la que pone en riesgo a nuestros mayores.

"Esta pandemia nos ha cambiado. A veces queremos pensar en la post pandemia, pero no podemos hacerlo porque no hay elementos concretos para pensar en lo que vendrá. Hoy estamos en la foto diaria: tendremos que aprender a convivir con el virus, y aprender a ver cómo se proyecta hasta que tengamos una vacuna que nos garantice una inmunidad", dice Jorge Prieto.