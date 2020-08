https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.08.2020 - Última actualización - 5:57

5:45

A tres días de asumir como presidente de Arteba y tras la polémica generada por un colectivo feminista que lo acusó de sexista por sus posteos en redes sociales, el empresario Juan Carlos Lynch presentó este martes la renuncia a su cargo, al tiempo que también dimitió como vicepresidenta la coleccionista Matilde Grobocopatel, según dio a conocer esta medianoche la institución en su cuenta de Twitter.

A tres días de haber asumido Renunció el presidente de ArteBA, luego de la polémica por posteos sexistas A tres días de asumir como presidente de Arteba y tras la polémica generada por un colectivo feminista que lo acusó de sexista por sus posteos en redes sociales, el empresario Juan Carlos Lynch presentó este martes la renuncia a su cargo, al tiempo que también dimitió como vicepresidenta la coleccionista Matilde Grobocopatel, según dio a conocer esta medianoche la institución en su cuenta de Twitter.

"En el día de la fecha, Juan Carlos Lynch y Matilde Grobocopatel presentaron sus renuncias como presidente y vicepresidenta de arteBA Fundación", confirmaron los organizadores de la tradicional feria de arte a través de las redes sociales y agregaron que la decisión fue adoptada "para facilitar al consejo de administración la toma de las decisiones que considere más apropiadas".

La designación del director general de la consultora norteamericana Newlink y miembro del comité ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires MACBA había sido impugnada por las integrantes del colectivo feminista Nosotras Proponemos, quienes solicitaron que se reconsidere su nombramiento a raíz de sus posteos sexistas, una acusación a la que el economista había respondido con un pedido de disculpas público tras reconocer su "error".

"Nosotras Proponemos expresó su desacuerdo con esta designación ya que en sus dichos no está representada gran parte de la lucha de la comunidad artística. Pedimos que reconsideren el nombramiento. Cuando nombra a alguien, arteBA ¿no tiene en cuenta la sensibilidad de la comunidad que precisa para hacer su feria?", indicó a Télam una integrante de la agrupación, que hizo público su desacuerdo luego de una asamblea y en base a la cantidad de votos.

"Se ha hecho una lectura equivocada de mí, y con motivo. Lamentablemente tengo la culpa. Pero se han hecho una imagen de mí que no es real; no refleja la forma en que yo veo al mundo. Como dije en el comunicado soy padre de cuatro hijas mujeres y creo en la necesidad de terminar con años de postergación y discriminación en contra de las mujeres", había asegurado el lunes Lynch en diálogo con Télam.

Incluso, ante la consulta de si pensaba permanecer al frente de la feria arteBA, el empresario había respondido afirmativamente: "Sí. No me voy a ir. Necesitaban a alguien de afuera con una visión no contaminada, que venga a ordenar las cosas, a generar consensos y poner a todos los actores de la escena a pensar cómo va a ser la futura feria. Y eso haré", había expresado el lunes.

Pero con el correr de las horas, tanto Lynch como la flamante vicepresidenta de la fundación decidieron presentar sus renuncias, que fueron aceptadas por el Consejo de Administración de la institución, que según comunicó en su cuenta de Twitter "se abocará en lo inmediato a la identificación de un nuevo liderazgo para esta etapa".

Designado el viernes pasado como presidente de arteBA en reemplazo de Amalia Amoedo, Lynch es economista, director general de la consultora norteamericana Newlink, miembro del comité ejecutivo del MACBA y académico de Número en la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. "Me han llamado coleccionista, pero es una palabra muy generosa. Me gusta el arte y compro obras, pero no me considero coleccionista", sostuvo.

Por su parte, la saliente vicepresidenta Matilde Grobocopatel es accionista del Grupo Los Grobo y presidenta de la Fundación Los Grobo.

No es la primera vez que la comunidad artística logra que se desplace un presidente de arteBA: el antecedente se remonta a 2007, cuando el empresario Alejandro Reynal, nombrado como titular de la fundación, debió renunciar al poco tiempo por la presión de los artistas, luego de conocerse su pasado como funcionario de la última dictadura cívico-militar.

Con información de Télam.