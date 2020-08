Afganistán: al menos diez heridos por el disparo de varios cohetes en el Día de la Independencia

Más de una docena de misiles cayeron sobre la capital afgana este martes (18.08.2020), hiriendo a al menos diez civiles, el día en el que el país celebra el 101 aniversario de su independencia, indicó el ministerio del Interior. Aunque Afganistán nunca formó parte del Imperio Británico, se independizó oficialmente de la influencia británica el 19 de agosto de 1919.

Security sources say that more than 10 rockets fired off in Kabul city in this morning's rocket attack. Explosions were reported in Shashdarak, inside the Green Zone, and close to the Presidential Palace #Kabul #Afghanistan #AfghanPeaceProcess pic.twitter.com/xPM9tMYqTM