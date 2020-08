Santiago Periotti: al mundo con su música

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comenzó a tocar la guitarra en 1996, siempre influenciado por el Blues. Tocó en diferentes escenarios del país con su banda de hard rock y lanzó tres discos. En 2014 se unió a Mo' Blues. Desde 2017 decidió encarar su carrera como solista y a girar por diferentes latitudes.

Lisandro Plank

Santiago Periotti es un artista santafesino que comenzó a tocar la guitarra en 1996, siempre influenciado por el Blues y sus derivados. En la primera década del 2000 tocó en diferentes escenarios del país con su banda de hard rock Paranoia y lanzó tres discos. En el año de 2014 se unió a Mo' Blues con quienes concretaría sus primeras giras internacionales. Desde el año 2017 decidió encarar su carrera como solista y se dedicó a producir una gran cantidad de canciones propias y a girar con ellas por diferentes latitudes del globo.

Su última producción discográfica se titula "Soul Therapy" (2019) y describe una evolución en la composición, interpretación vocal y técnica en la guitarra de Periotti, que no se encuentra en ninguna de sus grabaciones previas, de igual manera que pasa con sus letras, que describen una sensibilidad y expresión muy diferente respecto a sus antecesores. Los músicos involucrados en la grabación del disco, fueron los santafesinos Rubén Tissembaum en la batería y Federico Weder en el bajo quienes elevaron la música de "Soul Therapy" a un nivel digno del aplauso. Una excelente carta de presentación de este artista santafesino que, haciéndole culto al blues, al rock y al soul, supo abrirse sus propios caminos en ambientes culturales de todo el mundo.

Actualmente está viviendo en Londres y, en medio de la producción de lo que será su tercer disco, dialogó con El Litoral para desandar su extensa trayectoria musical, su actualidad y sus proyectos a futuro.

-¿Cómo fueron tus primeros pasos con la música y la guitarra y que recordás de esos tiempos?

-Me acuerdo que estaba en la casa de un amigo, cuando era chico, y me dijo, "mirá tengo una guitarra que es de mi tía y voy a empezar a tocar". Él fue a su primera clase, y me mostró lo que había aprendido y al practicar esa primera vez fue casi instantáneo. También tengo el recuerdo que cuando les fui con la idea a mis viejos, no les gustó mucho: "vos preocupate primero por la escuela y las notas, y después vemos". Entonces, siendo un adolescente, y escuchando mucho rock, esa negativa hizo que yo me interesara mucho más en la guitarra (risas). Y como en ese contexto no pude nunca asistir a clases, mis primeros pasos fueron difíciles, porque aprender como autodidacta en los 90 no es lo mismo que ahora. Había que buscar fotocopias, y toda la información era muy preciada y complicada de conseguir. Eso le sumaba un atractivo más seductor todavía, porque yo quería tocar canciones de Aerosmith, Led Zeppelin y Black Sabbath, y no sabía cómo, por lo que el desafío era importante y a la vez me entusiasmaba muchísimo para aprender.

-¿Cómo definís tu sonido?

-En general lo que hago es una mezcla de muchas cosas, con un predominio del estilo del Blues. No sólo en las composiciones, sino en la interpretación, al cantar y al tocar los solos de guitarra. Pero no podría decir que mi música es blues tradicional, porque tampoco es a lo que apunto. Yo creo que el blues tradicional es un folclore de EEUU y que hay que tratarlo con mucho respeto, creo que los máximos exponentes del género son las personas que han vivido la cultura propia del blues. Por ahí mi primer disco es una mezcla de blues y soul, en el segundo predomina una mixtura entre el blues y el rock más clásico, aunque también con soul; y ahora estoy trabajando en un nuevo disco que va a tener un formato más eléctrico. De todas formas, en mi sonido también hay una gran influencia de artistas latinoamericanos del género que supieron darle su propia impronta al blues y a sus derivados.

-Si tendrías que elegir tres artistas o bandas que influyeron en tu sonido, ¿cuáles serían y por qué?

-Bueno es muy difícil la elección, pero metiéndome en el juego, en primer lugar, tengo que traer a Jimi Hendrix. Recuerdo que llegó a mi vida cuando tenía 18 años, que era una época en la que yo estaba fascinado con diferentes bandas del género, y fue ahí que un amigo vino y me dijo: "es muy probable que a vos te guste Hendrix, aunque todavía no lo sepas, porque todas estas bandas tienen influencia de él". Y tenía razón. Me presento The Jimi Hendrix Experience y todo cambió. El concepto de guitarra eléctrica, mi amor por la Fender Stratocaster, cómo tocaba, el sonido, las composiciones y toda su impronta me deslumbró. En segundo lugar, pondría a Paul McCartney y los Beatles; lo digo así porque él es mi Beatle preferido, sobre todo en cuanto a su manera de componer; creo que sus canciones son las que más me gustan y las que más me influencian para crear las mías; y también disfruto mucho de su música en la época de Wings. Finalmente traería a Robben Ford, porque su manera de tocar es un norte para mi propuesta musical; es un guitarrista muy prolijo, muy delicado, y sus composiciones me parecen geniales; al punto tal que en mi último disco incluí una versión de una canción de él que es "Start it up".

-Viajaste por muchos países y en este momento estás viviendo en Londres ¿Te imaginabas que con la música ibas a poder conocer tantos lugares?

-Bueno, con respecto a los lugares en los que he estado por cuestiones de trabajo, puedo decir que han sido varios y la mayoría están relacionados con el hecho de que he trabajado en barcos y cruceros durante mucho tiempo. Y eso me ayudó mucho porque toqué para diferentes culturas, lo cual influyó bastante para enfocar mi propuesta. En Latinoamérica estuve en Ecuador, en México y en Brasil. Después, con mis primeros contratos en cruceros llegué a Australia, Nueva Zelanda y conocí muchas islas de la Polinesia. También estuve mucho tiempo en Europa, particularmente en Italia, y en este momento estoy viviendo Londres. Sinceramente, este no era el plan, pero por cuestiones laborales, aparecían las propuestas y yo decía "¿por qué no?" (risas). Obviamente se disfruta el conocer lugares, pero yo siempre digo que la música está primero y por ahí en esos viajes no tengo mucha oportunidad de hacer vida de turista, sobre todo en los barcos.

-¿Extrañas cosas de Santa Fe y Argentina?

-Claro que sí, Santa Fe y Argentina siempre será el lugar más lindo del mundo para mí. Primero porque es donde se encuentran mis amigos y familiares, pero además porque disfruto muchísimo tocar ahí. La conexión que se genera con la gente es totalmente diferente a cómo se vive en otros lugares del mundo.

-En tu impronta artística se ve mucho de la vieja escuela del blues, ¿Cantar en inglés forma parte de esa estética?

-Si bien tengo influencias de esa vieja escuela del blues, también es cierto que es un poco elitista ese círculo tradicional blusero, por eso es que busco ser un poco más amplio y buscar incluir otros géneros en mi música. Mi idea es poder ser un artista que de repente pueda participar en un festival de blues tradicional, pero también en un encuentro de rock o de música popular. Y con respecto al idioma, en los últimos años, y en el marco de las oportunidades laborales que tuve, caí en la cuenta de que el inglés es el factor común tanto de Europa como en el mundo, y por eso lo apliqué a mis composiciones, como una manera adecuada de poder llegar a diferentes culturas.

-Si existiese la posibilidad, ¿en qué época de la historia y en qué lugar te gustaría vivir para hacer tus pasos en la música?

-En primer lugar, tengo que aclarar que me gusta esta época, sobre todo porque nuestro contexto es un desafío en relación a la cantidad de música y de diferentes artistas que hay en cada género. Es una aventura hacer cosas nuevas. Pero jugando a responder, me gustaría estar acá en Londres, con 18 años, en el 63 o el 64 (risas). Creo que en ese contexto estaban pasando cosas muy importantes, y si bien el blues nació en EEUU, con lo cual debería elegir ese lugar, hay que admitir que se hizo masivo y popular acá en Londres. Desde Clapton hasta los Stones, pasando por los Yardbirds y los Beatles, hicieron que el género se vuelva increíblemente popular, haciendo incluso que los precursores del género hayan vivido en Londres en esa época. Creo que fue un momento muy prolífero para el blues y para el rock; de hecho, históricamente ha pasado que las bandas de EEUU se terminaron consolidando en estas latitudes. Hendrix mismo es un claro ejemplo, que fue gracias al bajista de The Animals que terminó aceptando la idea de vivir en Londres, hacia el 66/67 y después pasó todo lo que conocemos de él. Creo que es una época maravillosa que impulsó un movimiento sociocultural muy atractivo para los amantes del Blues y de la música en general.

-Como solista publicaste "Santiago Periotti" (2018) y "Soul Therapy" (2019), ¿Qué los une y qué los diferencia?

-Creo que, si tengo que compararlos, hay una evolución en diferentes aspectos desde el primero al segundo. Con respecto a la producción, por ejemplo, el primero lo grabé en formato acústico y en una especie de estudio móvil; lo fui grabando en movimiento, literalmente en las rutas, y fui plasmando lo que hacía en ese momento. Ya con el segundo disco, le fui dando más espacio a la búsqueda de un sonido específico que era el que quería y al que me ayudaron a llegar los músicos que formaron parte de él, que fueron Rubén Tissembaum en batería y Federico Weder en el bajo. Pero en líneas generales, mi segundo disco es una especie de transición entre el primero que fue acústico y el tercero, en el que estoy trabajando en este momento y que tendrá una impronta bien eléctrica".

-La actualidad nos obliga: ¿Cómo estás viviendo estos tiempos de pandemia y cuarentena que nos une globalmente?

-Yo me vi profundamente afectado por la pandemia y la cuarentena, al igual que le pasó a toda la gente que vive de la cultura, la música y el entretenimiento. Mis ingresos son netamente de los shows. Yo trabajo con agencias de Londres, que me dan contratos generalmente de una semana para tocar en diferentes cruceros. Y también tengo otros tipos de recitales en diferentes espacios culturales de la ciudad. Con lo cual, de un momento a otro, se cortó todo. De manera que tuve que repensar mucho mi actividad (risas). Básicamente lo que hice fue enfocarme en clases online, y una vez que se flexibilizó un poco la cosa, pasé a dar clases presenciales. Pero fundamentalmente tuve que acotar mucho mis gastos, casi por completo te diría y, en paralelo, para que el tiempo en casa no me afectara psicológicamente, que creo que es algo que le pasó a mucha gente a nivel global, decidí abocarme a componer y terminar de pulir las nuevas canciones que formarán parte del tercer disco. Así que en cierta forma pude mantener la cabeza ocupada y activa. Ahora, actualmente, todo está prácticamente en su curso normal, ya empezaron a aparecer posibilidades de trabajo, lo cual me da mucha felicidad y tranquilidad.

-También hiciste los episodios "deconstruyendo Soul Therapy" que están en tu perfil de YouTube. ¿Cómo surgió esa idea?

-¡También! Básicamente, fue gracias a la cuarentena. En esos tiempos fue muy difícil hacer contenido para las redes sociales, porque yo estoy acostumbrado a subir videos en vivo tocando y en general trato de tener presencia en las redes, y bueno, quería seguir promocionando el disco, entonces me apareció esta idea de contar por qué y cómo había surgido cada canción. Y si bien el contenido está un poco orientado para músicos y productores, o gente que le gusta hacer música en sus casas, pasó que muchas personas que no son del circuito se interesaron mucho, lo cual me sorprendió y a la vez fue y es muy gratificante.

-¿Cuáles son tus proyectos para lo que queda de este año tan atípico y difícil para las actividades artísticas?

-Bueno, en primer lugar, tengo que seguir componiendo. En todo este tiempo ya compuse veinte canciones totalmente nuevas, pero, así y todo, estoy haciendo tratativas con una productora muy importante de acá, en la que me dijeron "si querés grabar un buen álbum tenés que tener 50 canciones, de las cuales van a quedar diez o siete y que después probablemente se complete con covers" (risas). Pero bueno, esas son decisiones que toman los productores, y estoy hablando a la par con gente que se pueda sumar para construir el disco y es algo que me entusiasma mucho. Porque los dos discos anteriores fueron de producción propia, y si bien es algo que me gusta hacer y que disfruto, una de las razones por la que vine a Londres, fue para encontrarme con todo esto. Digamos que toda la esencia de la música que me gusta y la que hago, se hizo acá. Y bueno, la idea es terminar el disco este año, pero con la situación que trajo el Covid se congeló prácticamente todo lo que es la producción musical en Inglaterra y calculo que es algo que está pasando también a escala global. Así que veremos cómo se dan los tiempos. Y bueno, por otro lado, volver a tocar; parece que empieza a reactivar un poco la actividad cultural, de hecho, mientras estoy respondiendo a esta entrevista me llegó un mensaje de mi agente ofreciéndome un contrato de una semana a bordo de un barco (risas), con lo cual evidentemente parece que todo vuelve a funcionar.