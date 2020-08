Masiva marcha en Avellaneda y Reconquista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.08.2020 - Última actualización - 10:10

En la jornada de ayer, la manifestación sumó rechazos a la reforma judicial, y reclamos de fondo al oficialismo y la política. CRA también se manifestó al respecto.

Si bien Según Juan Capozzolo, fue una marcha que plasmó la necesidad de expresar muchas cosas juntas. Y que si bien arrancó en Avellaneda, trasladó a Reconquista, al igual que la marcha anterior por Vicentín.

“Hicieron punta los jinetes, después se mandaron los tractores, y luego la gente caminando”, resunió. “La gente no se quería ir, y se cerró todo con un tema de Los de Imaguaré, en el que se le pide perdón a San Martín por todo lo que no se cumplió de su sueño, que representan un montón de cosas pendientes en Argentina y que nuestros políticos nunca cumplieron”. Finalmente, destacó que se vivió un clima “muy emocionanate, donde hubo mucha gente y con un clima muy especial. No hubo agresiones de ningún tipo, y la policía acopañó con mucho respeto. Pese a que hubo sectores que nos quisieron parar, no pudieron”, sintetizó.

Jinetes y tractores. La presencia del campo se hizo sentir en la marcha de ayer.

Sentido de la oportunidad

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas emitió un comunicado al respectro, manifestando que “el Gobierno Nacional se ha propuesto una reforma del sistema judicial y para ello ha avanzado, apresuradamente en encontrar los mecanismos para justificarla y llevarla adelante”.

En este sentido, expresaron que “toda reforma profunda, y la Justicia lo es, sin duda que requiere de un sentido de oportunidad y consensos básicos, de lo contrario nace espuria y genera el efecto contrario al deseado”.

En cuanto a la oportunidad, la reforma propuesta “resulta particularmente cuestionable, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, no podemos gastar energías en este momento tan delicado para el país”.

Según los ruralistas, en un momento de crisis de salud extrema, en donde cotidianamente nos preguntamos acerca de si contamos con las camas suficientes para atender los enfermos, y en el marco de la peor crisis económica del siglo, no resulta atinado concentrar las pocas energías y recursos disponibles en la reforma judicial y mucho menos proponer la multiplicación del número de jueces, juzgados y secretarías.

“No es el momento indicado para dar esta discusión que debe participar la sociedad en su conjunto en un marco de paz social que hoy se encuentra alterada”.

Por otro lado, tampoco el momento político permite acuerdos básicos, por el contrario, surgen las dudas de la verdadera intención de modificar la Justicia y con ello, resolver causas judiciales en marcha, que esperan resolución conforme la libre decisión de los jueces naturales.

“Antes que embarcarnos en cruzadas reformadoras, debiéramos reasegurar los postulados de la Constitución Nacional, asegurándonos que la Magistratura esté a cargo de jueces que hayan llegado al cargo por su probidad y antecedentes, libres de presiones y amiguismos y dispuestos a trabajar por una justicia independiente del poder político. Es esa, la verdadera reforma que nos merecemos los argentinos”, finaliza la gacetilla.