Chau al prolongado "veranito de San Juan"

"Es absurdo que en Santa Fe vaya a nevar", afirma una especialista

Gabriela Müller, doctora en Ciencias de la Atmósfera, aseguró que la nieve no llegará a la provincia porque no se dan las condiciones meteorológicas. Pronostican que el aire frío llegará entre miércoles y jueves, y se prolongará hasta el fin de semana.

Los santafesinos tendrán abrigarse mucho, al menos hasta el domingo. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Este lunes por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial en el que advierte por el ingreso de una masa de aire polar que hará descender la temperatura en gran parte del país. Casi en simultáneo, un sitio web de meteorología de Brasil (no gubernamental) difundió un modelo de pronóstico en el que anticipa la probabilidad de supuestas nevadas en la región central de Argentina, Uruguay y algunas zonas del sur brasileño. "Es absurdo que en Santa Fe vaya a nevar, sí va a entrar una masa polar y van a haber temperaturas bajas según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional", comentó Gabriela Müller, investigadora del Conicet y Dra. en Ciencias de la Atmósfera, en diálogo con El Litoral. La especialista en cambio climático explicó qué condiciones deben darse para que ocurra lo que sería un fenómeno meteorológico para estas latitudes. "La nieve es una lluvia de nieve, justamente, porque el aire está muy frío. Pero en Santa Fe no van a estar dadas las condiciones para que haya lluvia y las temperaturas no van a ser tan bajas como para que el agua que precipita se congele", sostuvo Müller. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

