Arrufó celebra sus 130 años de vida

La localidad santafesina ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Fe diagramó un programa adecuado a los tiempos de emergencia sanitaria.

La localidad santafesina de Arrufó está este 2020 de festejos. Es que la comuna del dpto San Cristóbal cumple 130 años desde su fundación.

Según se recuerda, en el año 1890 llegó la línea férrea que se extendió desde Sunchales hacia el norte del país. El arribo del Ferrocarril Mitre da inicio en esas tierras a la colonización. La empresa inglesa crea su estación en las tierras del señor Javier Arrufó y es cuando nace la localidad. Don Javier era propietario de tierras en toda la zona, tenía los derechos y escrituras sobre esas tierras, aunque ya estaban cedidas a diferentes personas que las habían adquirido, porque todavía no se había saldado las cuentas de la venta. Por eso, la localidad pasó a llamarse “Arrufó”.

Desde principios de año, la comuna preparó diversos festejos en relación a este particular aniversario pero la llegada de la pandemia por coronavirus modificó los planes. Se había fijado para el 16 de Agosto los actos centrales con una gran Fiesta de Reencuentro, pero por la cuarentena se tuvo que modificar.

Es por ello que sólo algunas de las propuestas se llevan adelante. Una de esas propuestas es para aquellos que hayan nacido en el pueblo y en la actualidad se encuentren viviendo fuera de él puedan mandar un video a través de WhatsApp saludando a la comunidad. Imágenes que la comuna seleccionará y publicará en sus medios oficiales.

Mientras que para los actuales residentes de Arrufó se pensó un concurso de fotos llamado “Postales de nuestro pueblo”. El 15 de agosto cerró la recepción de imágenes y a partir de ahora se encuentran deliberando para elegir las mejores. El 24 de Agosto se dará a conocer la foto ganadora.

Declaraciones

El Presidente Comunal, Cristian Piumatti, destacó que “una de las principales ideas es la convocatoria a todos los arrufeños que se encuentran en distintos puntos del país y del mundo, a participar virtualmente del aniversario”.

Por su parte, José A. Femenias, Secretario de Cultura de la Comuna de Arrufó, comentó: “La situación es muy especial por este tema de que el mundo está sufriendo esta pandemia y no nos permite desarrollar los festejos como lo habíamos planificado. Teníamos pensado hacer una gran fiesta, en donde convocábamos a todos los arrufeños que tienen tanto cariño por nuestro querido pueblo, no se pudo hacer y buscamos nuevas alternativas para ir creando un ámbito festivo y que la fecha no pase desapercibida”.

Por estas fiestas patronales, se desarrolló una misa al aire libre en el predio de la Parroquia Asunción de María Santísima, respetando todos los protocolos sanitarios, y posteriormente se llevó adelante una caravana encabezada por la imagen de la Virgen que fue trasladada en un vehículo perteneciente a los Bomberos Voluntarios de Arrufó.

También jóvenes de la localidad pintaron un hermoso y significativo mural en en el tanque de riego, siendo este, diseñado y dirigido por Nico Leiva, un joven muralista local que viene desarrollando la actividad en toda la región.

Además de los 130 años de Arrufó, el 15 de agosto se celebrarán los 20 años de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Sosa y se desarrollan diferentes actividades culturales organizadas por la Comisión de la misma. “Anualmente la Comisión de la Biblioteca hace un concurso fotográfico y va a permitir el ingreso de la gente, pero con distanciamiento social, lo hace en su sede y va a durar durante varios días, hay premiación y exposición de fotos”, indicó el Secretario de Cultura.