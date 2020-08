https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La provincia había estimado que el retorno a las aulas en pequeñas localidades podía darse en la segunda quincena de agosto. Pero desde el Ministerio de Educación aclararon que se "estirará" hasta el mes que viene, para poder finalizar las obras y tareas que garanticen seguridad en todos los establecimientos.

En la primera etapa retomarían unos 20 mil alumnos Vuelta a clases: se extiende a septiembre y en escuelas rurales La provincia había estimado que el retorno a las aulas en pequeñas localidades podía darse en la segunda quincena de agosto. Pero desde el Ministerio de Educación aclararon que se "estirará" hasta el mes que viene, para poder finalizar las obras y tareas que garanticen seguridad en todos los establecimientos.

El Ministerio de Educación "estirará" hasta setiembre el retorno de niños y niñas a las aulas. En el esquema original, la cartera que conduce Adriana Cantero había previsto que las dos primeras semanas de agosto se destinaran a la capacitación del personal docente para que en la tercera, se retomase la presencialidad. En rigor, ese calendario estimativo siempre estuvo sujeto a la evolución de la pandemia y a la provisión de todos los elementos que los establecimientos educativos necesitan para garantizar la seguridad sanitaria de docentes y alumnos. Y así fue que llegado el día pensado, la provincia se encuentra transitando su momento de mayor ascenso de la curva de contagios; en tanto que las tareas de preparación de las escuelas tampoco concluyeron.

"Vamos a ajustar el cronograma porque se están haciendo las obras de agua segura en todos los establecimientos, así que creo que nos vamos a extender a setiembre", dijo Cantero a El Litoral. La funcionaria recordó que las escuelas están recibiendo los kits con todos los insumos de limpieza, y los subsidios para hacer las reparaciones necesarias. "Muchas ya recibieron el dinero y están en obra; y otras los van a recibir en estos días. Vamos a correr (postergar) el reinicio hasta setiembre y vamos a ver ahí cómo está la fotografía epidemiológica. Y si todo está bien, la idea es que empecemos cuando las escuelas tengan todo en condiciones", planteó

Rurales

El esquema del gobierno provincial sigue previendo que las clases se reanuden de manera semipresencial en las escuelas rurales y de pequeñas localidades, con menos de siete mil habitantes. Ésa será la primera etapa. Son distritos en los que -en la medida de lo posible- no se registraron contagios y en los que puede garantizarse que los docentes residan en el mismo lugar de los alumnos.



Según mencionó Cantero, se trata de unos 400 establecimientos básicamente del centro-norte provincial. En total, serían unos veinte mil alumnos que podrían retornar a las aulas. El esquema pensado es con una alternancia semanal -una semana presencial y otra virtual-. En las escuelas rurales con plurigrado concurrirá todo el alumno. En las restantes, asistirán los alumnos de los dos grados extremos: primer y séptimo en el caso de la primaria; y primer y quinto año, en el caso de la secundaria.

"Siempre dijimos que después de la primera quincena íbamos a mirar cómo estábamos porque la situación se observa permanentemente con las autoridades del Ministerio de Salud", aclaró Cantero. "En realidad -comentó-, en las escuelas rurales donde estamos pensando en empezar con la primera etapa, en este momento siguen sin covid. Pero nos vemos obligados a retrasar el inicio porque se están terminando las obras. Allí se están reacondicionando los edificios y se están haciendo las obras para garantizar agua segura y sanitarios". "Cuando hablamos de agua segura, sobre todo en los distritos rurales, nos referimos a que las perforaciones estén bien hechas, que el agua esté clorinada y los tanques limpios. Todo ese trabajo se empezó a hacer pero no se terminó", detalló.



Urbanas



Cantero explicó que la decisión de arrancar con las escuelas de zonas rurales encuentra sustento -además de en el menor riesgo sanitario- en que son las zonas más afectadas por la falta de conectividad. "Son los chicos que permanecen con un mayor grado de desconexión", sentenció. En el mismo sentido, dijo que el Ministerio trabaja "en algunas líneas de intervención con escuelas urbanas que tampoco tienen mucha conectividad. Son lugares más carenciados", sostuvo.

En cambio, admitió no tener aún un horizonte claro respecto del retorno a las aulas en las grandes ciudades. "Así como estamos, no puede haber estimaciones. Lo seguimos analizando pero mientras siga creciendo el contagio, no se puede (pensar en el retorno a las aulas) porque tendríamos que habilitar el transporte público", planteó.