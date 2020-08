Trump "contraataca" tras las críticas de Michelle Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes con sorna a las críticas formuladas anoche por la ex primera dama Michelle Obama en el arranque de la convención que proclamará la fórmula presidencial demócrata para las elecciones de noviembre, y dijo que él no estaría en el Gobierno si no fuera por el desempeño como mandatario de su esposo.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement.....