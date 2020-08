https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus en Santa Fe Luego de 117 días, Rafaela tiene un caso positivo de Covid-19

La irresponsabilidad de un empresario que viajó a una zona con circulación comunitaria y a la vuelta burló el protocolo y ocultó los contactos estrechos que mantuvo, sitúa a la ciudad, según definió el intendente Castellano, en “alerta naranja”.

El caso ha provocado indignación hacia el conocido hombre de negocios por su insensata conducta que no solo pone en riesgo la salud de su entorno afectivo y amistoso más próximo sino también de los trabajadores de sus empresas y sus familias.

Como consecuencia de semejante imprudencia este martes 5 empresas no abrieron sus puertas y alrededor de 200 empleados son seguidos y están con medidas preventivas hasta que puedan ser testeados.

Vale recordar que el comienzo del brote encendió las alarmas en la cabecera del Departamento Castellanos porque en pocos días hubo una sucesión considerable de contagios que la pusieron por encima, en cuanto a cantidad y relación infectados/población, de la media que se observaba en las dos grandes urbes de la provincia. Diecinueve días después de descubierto el primer infectado se produjo una muerte y hubo mucha intranquilidad y temor en la comunidad, pero luego la escalada se desaceleró totalmente.

El primer caso conocido de un portador positivo de Covid-19 se produjo el 21 de marzo, y hasta el 2 de abril, doce días más tarde, la cantidad había trepado a 18. Luego, la aparición de casos positivos tuvo un paréntesis hasta el 8 de abril y hubo un relativo alivio, pero al día siguiente un enfermo que se encontraba en el terapia intensiva del Hospital Jaime Ferré falleció, aunque como consecuencia de comorbilidades complejas que el coronavirus potenció.

Entre el sábado 11 y el martes 14 de abril se registraron otros tres casos y a partir de ahí ya no se registraron nuevos contagios hasta este lunes.

Por lo que se conoce, E.C. viajó hace 10 días a la ciudad de Córdoba por cuestiones vinculadas a su actividad y mantuvo algunas reuniones. Al regresar asistió con normalidad a sus plantas y comercios y tomó contacto con varios empleados. A su vez participó de encuentros sociales con amigos y familiares. Las autoridades sanitarias, a través de distintas denuncias tomaron conocimiento de la situación y, a pesar de ser asintomático, el pasado miércoles se le practicó un primer hisopado, que arrojó un resultado dudoso. A pesar de ello y de las recomendaciones y pedidos de los médicos que lo analizaron, el sujeto siguió con su vida normal hasta que 48 horas después un nuevo estudio determinó que estaba infectado de Covid-19.

“No quiero volver a fase 1”

El caso tomó estado público y corrió por las redes durante todo el fin de semana largo y esta mañana, en conferencia de prensa, el intendente Luis Castellano, el subsecretario de Salud municipal y la infectóloga del hospital “Jaime Ferré”, Sandra Capello, dieron detalles del caso que tiene en vilo a la comunidad.

“Hay dos conglomerados de relaciones cercanas, uno con la familia y otro con las empresas en las que trabaja que ahora se están en observación para armar el mapa epidemiológico”, explicó de entrada el mandatario con visible fastidio, al tiempo que apuntó que el empresario “le mintió al equipo médico y ocultó las relaciones estrechas que tuvo”.

Castellano adelantó que habrá “alrededor de 60 personas aisladas cuando se termine de armar el mapa, que todavía no está concluido” por la negativa inicial del paciente a indicarlo.

Enseguida, sostuvo con gran preocupación: “No queremos retroceder de fase, pero hoy estamos en alerta naranja por la situación en la que se da este caso”.

“Tenemos desplegado todo el esquema que recomienda la Nación y la provincia aplicados a la ciudad para controlar todo lo que podemos. Este fin de semana desbaratamos varios encuentros clandestinos, estuvimos en todos los espacios públicos observando que la gente cuide la distancia y use barbijos, estamos controlando los accesos, tenemos problemas de inseguridad, de tránsito, pero el Estado no alcanza para todo eso. Hoy, más que nunca, es necesario trabajar como comunidad y que cada uno haga su parte. Esta es la clave, no hay otra. No quiero que lamentemos volver a fase 1”, señaló finalmente.

