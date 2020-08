Ronald Koeman será el nuevo entrenador de Barcelona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Josep María Bartomeu afirmó este martes que "si no hay ninguna novedad y si nada se tuerce", el holandés se hará cargo del equipo que lidera Lionel Messi.

El presidente del Barcelona de España, Josep María Bartomeu, afirmó este martes que "si no hay ninguna novedad y si nada se tuerce", Ronald Koeman será el nuevo entrenador del equipo, al tiempo que aseguró que el argentino Lionel Messi será "el pilar fundamental del proyecto" que encabezará el holandés.

"Si no hay ninguna novedad, si nada se tuerce, Koeman llevará las riendas del equipo", manifestó el presidente del elenco azulgrana.

Sobre Messi, el dirigente sostuvo que Koeman lo imagina "como pilar fundamental del proyecto" y remarcó que "tiene contrato hasta 2021".

"Tenemos al mejor el mundo desde hace años, pese a que nos eliminasen de la Champions League. Siempre pensamos en un sistema que favorezca las capacidades de Messi, contamos con él al cien por cien", añadió Bartomeu.

Además, dijo: "No he hablado con Messi, solo con su padre. Messi está decepcionado, como todos, tenemos que mostrarnos optimistas. Tuvimos que pasar un luto de uno o dos días, pero ahora ya levantarnos, soy el primero que cada día me puse a hacer cosas para cambiar la situación".

En esa línea, en referencia a la humillante derrota por 8 a 2 ante el Bayern Múnich por la Liga de Campeones, expresó: "El club está en una situación institucional, social y económica buena pero en una crisis deportiva".

Y continuó en diálogo con Barça TV: "La responsabilidad es compartida, todos en partes iguales tenemos nuestra responsabilidad del resultado desastroso de Lisboa".

Respecto a la renovación del plantel, Bartomeu resaltó que "será lo profunda que haga falta": "No hacemos proyectos por hacerlos, queremos ganar cada temporada, habrá que tomar las decisiones necesarias".

Por su parte, Ronald Koeman reconoció horas antes que "es el momento" de ser el entrenador del Barcelona de España, mientras resuelve su rescisión como DT de la Selección de Holanda con los dirigentes de la Federación (KNVB).

"Este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barcelona. Me gustaría, pero aún no es definitivo. Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro. Falta la firma", explicó el holandés, que convirtió el gol que le dio la primera Liga de Campeones al club culé, en 1992.

Siempre sonriente, Koeman agregó, desde dentro de su vehículo, que le "encantaría" poder decir algo, pero "ahora no es un momento razonable".

"No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar. No puedo decir nada más", remarcó.

Koeman negocia entonces su salida de la Selección de Holanda, que tenía buenas proyecciones rumbo a la Eurocopa 2021 y el Mundial de Qatar 2022, con una camada joven, gracias a una cláusula que le permite rescindir su contrato si le llega una oferta del Barcelona.

De todas formas, esa cláusula sólo era aplicable para después de la Eurocopa 2020, pero las circunstancias han cambiado al haberse trasladado el torneo a 2021 por la pandemia de coronavirus.

La sangría dentro de la estructura deportiva del Barcelona, además de Quique Setién, incluyó el despido este martes del francés Éric Abidal, que era señalado por la prensa española como uno de los "enemigos" de Messi, tras un par de desencuentros sobre el manejo del plantel, que se hicieron públicos.

"El Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes", informó el club catalán.

La entidad agregó en una corta nota que expresaba "públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que mostró siempre".

Con información de NA