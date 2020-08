https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paritarias Vuelven a parar los médicos públicos provinciales Llevarán a cabo una medida de protesta en todos los hospitales de Santa Fe por 24 horas en reclamo de apertura de paritarias y pago de salarios adeudados. Mantendrán las guardias mínimas.

Los médicos públicos provinciales llevarán adelante otra jornada de paro este miércoles 19 de agosto. Reclaman la apertura de paritarias, así como el pago de cuatro y hasta cinco meses de salarios adeudados, en algunos casos de personal contratado, según informó a El Litoral Emiliano Meza, representante de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe.

“La verdad que desde el paro que realizamos la semana pasada no hubo un solo llamado, una sola respuesta por parte del Gobierno”, manifestó el integrante de la agrupación sindical. “Nosotros pedimos un ámbito que está contemplado en la Ley 13042 de Convenciones Colectivas, un espacio para justamente dialogar al respecto de esta situación pero la verdad que no nos han convocado, una demostración más de esta suerte de discriminación hacia los profesionales de la salud", dijo. "Nosotros sentimos que estamos en una situación muy crítica, los profesionales están muy agotada en las guardias, hay gente que está licenciada en este momento por motivos diferentes, por otros problemas de salud, y hay una sobrecarga en el personal que es real. Esto, sumado al tema de los contratados que no se resuelve, cuatro o cinco meses sin percibir sus salarios, no corresponde un silencio de radio”, consideró.

“Esto -agregó Meza- motiva a esta nueva medida de fuerza, para el día miércoles, durante 24 horas, en todos los efectores de la provincia solamente se van a atender guardias de urgencia y emergencias y todo lo vinculado con la emergencia sanitaria, como se trabaja un sábado, domingo o feriado”. Y advirtió que aunque “no es la intención”, la medida “se puede profundizar”.

En tal sentido, opinó que “para que exista un verdadero diálogo tiene que generarse un espacio y el que tiene que convocar es el gobierno”. “Nosotros pedimos una oferta salarial y todo el pago de lo adeudado, tener gente al frente de una guardia, en pandemia, con el riesgo que corre nuestro profesional y la familia, que encima hace cuatro o cinco meses que no está percibiendo su salario, es inconcebible”, concluyó.