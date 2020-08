https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde prisión domiciliaria El expresidente Álvaro Uribe renunció a su banca en el Senado de Colombia Con esta decisión, el expresidente buscaría salir de la jurisdicción de la Corte Suprema que dictó prisión domiciliaria en su contra, para que su caso pase a la justicia ordinaria.

La decisión la tomó el expresidente este 18 de agosto, luego de una consulta virtual con sus asesores. Aegún, el ahora ex senador, hay "hechos irregulares" en su proceso en la Corte Suprema que “anulan cualquier expectativa de volver al Senado”. La decisión se da 14 días después de que la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento domiciliaria por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

Uribe informó su decisión en una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char, en la que hace referencias a su proceso en la Corte Suprema de Justicia. “El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”, dijo Uribe.

Según el expresidente, en la decisión de medida de aseguramiento que dictó la Corte Suprema de Justicia en su contra hubo "violación" de “ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno del os abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa de testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido interrogar”.

Su principal contradictor en el caso es el también senador Iván Cepeda Castro. Ahora el debate queda abierto sobre si realmente la Corte Suprema pierde la potestad para seguir juzgando a Álvaro Uribe o si su caso puede pasar a la justicia ordinaria, toda vez que su caso empezó en el Senado, y se desarrolló durante su cargo como senador.