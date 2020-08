https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jornada de demanda reducida La soja subió $ 150 y cerró a $ 18.880 en Rosario

El precio de la soja disponible subió 0,8% en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró la sesión a $ 18.880 la tonelada, en una jornada con reducida presencia de la demanda.



De esta manera, la oferta por parte de las industrias subió $ 150 y se ubicó en $ 18.880, mientras que un comprador no tradicional ofertó US$ 245 la tonelada por soja calidad fábrica.



En tanto, el maíz con entrega inmediata cerró sin cambios a US$ 140 la tonelada, mismo precio para la entrega contractual; mientras que por descarga en septiembre se ofrecieron US$ 141 la tonelada; octubre, US$ 143; y noviembre y diciembre, US$ 145.







En el segmento de comercialización de la campaña 2020/21, con entrega para el próximo año, el maíz se negoció a US$ 140 la tonelada en los contratos pactados para los meses de entre marzo y mayo.



Por el trigo con entrega en noviembre y diciembre, el precio se redujo US$ 5 respecto al viernes y se ubicó en US$ 175 la tonelada.



Por último, el girasol cerró a US$ 270 y el sorgo a US$ 155.



Con información de Telam