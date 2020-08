https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.08.2020 - Última actualización - 21:13

21:11

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Reflexión

ERCILIO FERRI

¿Qué valor tiene para nosotros la vida? Cuando se aprecia solo según lo que se goza. El fin natural de la suma de todas las inclinaciones, la felicidad. Es fácil de decidir. Ese valor es menos que nada, pues ¿quién querría entrar de nuevo a la vida bajo las mismas condiciones o según un plan nuevo, trazado por el mismo, ateniéndose empero al curso de la naturaleza, pero arreglado solo para el goce?".

Cajeros fuera de servicio

DORA FERNÁNDEZ

"Quiero hacer referencia a los cajeros del Banco Santa Fe: es una desgracia, tengo 70 años, debo cobrar la jubilación y desde el lunes 10 que no andan los cajeros que tenemos en Blas Parera, del Psiquiátrico, y el otro de Estanislao Zeballos y Blas Parera. Ninguno de los dos anda; no tienen plata, están en mantenimiento. ¿Hasta cuándo nos van a tomar el pelo a los jubilados? Yo necesito la plata para comprarme los remedios; si no tengo la medicación para el corazón, me muero. A nadie le importa nada. Pido que alguien tome medidas, a quien le corresponda. Tenemos solo dos cajeros en toda la avenida Blas Parera. Por favor, que pongan otro. Gastan tanta plata pagándoles a los que no trabajan y yo que soy jubilada nacional no puedo cobrar mi jubilación. Espero tener una respuesta favorable a este reclamo".

Disparidad de criterios

UN LECTOR

"Estoy alarmado viendo lo que está pasando con argentinos que pretenden circular por su país y pasar de una provincia a otra. ¡La disparidad de criterios que asume cada distrito, cada provincia, la gente en el medio, totalmente desinformada!, porque la poca información que hay es re confusa. Pongo como ejemplo el de la gente que quiere cruzar de Paraná a Santa Fe o viceversa, de Santa Fe a Santiago del Estero, de Corrientes a Misiones. El país se ha convertido en una anarquía...".

Faltan fundamentos

LECTORA ATENTA

"El autor de la nota titulada: 'Los argentinos quieren ser pobres' debería explicarnos en qué teología se fundamenta para decir textualmente que: la riqueza es un pecado; o a quién está aludiendo con esa frase, porque el pecado es un acto humano y requiere de un sujeto, luego la frase es ininteligible. Por favor, tenga la amabilidad de aclararlo".

Financiación para San Expedito

UN LECTOR

"Acudo a esta página de El Litoral, para dirigirme al titular del Arzobispado de Santa Fe, Sergio Fenoy: lo hago como católico y seguidor de San Expedito, como tantísimos devotos del santo. Yo intenté tener una audiencia con usted desde hace un par de años, pero no he tenido éxito. El motivo de este mensaje es para solicitarle que acuda, interceda, ante el gran grupo Los Caballeros de Colón, de EE.UU., esta sociedad de beneficios fraternales católica masculina, la que se distingue por desarrollar y apoyar proyectos orientados al fortalecimiento de la fe católica en el mundo, para pedirles su colaboración. Ellos poseen la segunda empresa de seguros más grande, después de Europa, y distribuyen dividendos y aportes para obras cristianas, cediendo miles y millones de dólares y euros. Y que su aporte sirva para poder ejecutar el futuro templo de la ciudad de Santa Fe Sagrado Corazón de Jesús San Expedito, con ingreso por calle 1º de Mayo. La maqueta realizada y exhibida dentro del templo parroquial prueban la obra aceptada por monseñor Arancedo. Hoy la obra completa está dormida. Reitero y le pido a usted que haga las diligencias necesarias y se comprometa a ejecutarla. El proyecto ejecutivo está aprobado. Este nuevo templo debe ser ejecutado y está en el corazón de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Espero su entendimiento y reflexión, la sociedad lo requiere y necesita, y usted puede hacerlo".