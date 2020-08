https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ecuador dijo el martes que decenas de embarcaciones que son parte de una numerosa flota pesquera, en su mayoría china, y que permanece en las cercanías de las Islas Galápagos han apagado su sistema de rastreo satelital para evitar el seguimiento de sus actividades de pesca en altamar.

Conflicto internacional Ecuador dice que algunos buques pesqueros cerca de Galápagos apagaron sistemas satelitales

Hay unos 325 buques pesqueros en aguas internacionales en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Galápagos, una de las más ricas y diversas del plantea, lo que ha despertado la preocupación del Gobierno y organizaciones ambientalistas.

“En este periodo 149 buques han apagado sus sistemas satelitales, eso también se encuentra registrado y sabemos el nombre de los buques, inclusive algunos buques han cambiado de identificación”, dijo a periodistas el comandante de la Armada de Ecuador, Darwin Jarrín, sin identificar a las embarcaciones. La denuncia surge mientras la nación andina busca proteger de la pesca indiscriminada a sus costas y al mismo tiempo evitar un enfrentamiento con China, su mayor socio financista y principal destino de sus exportaciones de camarón.

La Embajada de China en Ecuador no emitió un pronunciamiento de inmediato. El Gobierno ha dicho que la flota extranjera que monitorea desde junio no ha ingresado a las aguas jurisdiccionales de Ecuador. Pero, los ambientalistas dicen que esta pesca permite a los barcos aprovechar de las abundantes especies que salen de las islas hacia altamar. “Es una contravención en altamar porque no quieren que se sepa lo que están haciendo y las actividades que cumplen”, dijo, por su parte, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El ministro explicó a la prensa que apagar el equipo satelital violaba los acuerdos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP) para la regulación de la actividad. La agencia de la OROP del Pacífico Sur, con sede en Nueva Zelanda, una de las organizaciones que brindan orientación sobre prácticas de pesca en el área, no respondió de inmediato a un correo electrónico para comentarios.

La flota pesquera está presente desde el 2017 en los meses de verano en las afueras de la zona protegida de Galápagos, atraídos por especies marinas como el calamar gigante o el tiburón martillo, este último en peligro de extinción. China ha prometido una política de “cero tolerancia” con los barcos y ha autorizado que el país andino supervise a las embarcaciones y ha propuesto una moratoria de pesca en la zona cercanas a Galápagos entre septiembre y noviembre. Las flotas pesqueras suelen salir del área antes de ese periodo.

Los buques ahora se desplazan a baja velocidad hacia el oeste de las islas, que sirvieron de base para la teoría de la evolución de las especies del científico británico Charles Darwin en el siglo XIX. Ecuador también realiza gestiones diplomáticas ante organismos multilaterales y los países ribereños latinoamericanos para encontrar una estrategia común.