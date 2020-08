Cardona es el primer refuerzo de Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se llegó a un acuerdo con el Xolos de Tijuana para que el volante regrese al "Xeneize", será un préstamo por 18 meses y sin cargo.

Para que el préstamo se concretara, el futbolista arregló un nuevo contrato por un año con la entidad mexicana, con la cual su vínculo vencía el 31 de diciembre próximo. Ahora, el propio jugador, de 27 años, se puso a la cabeza de las negociaciones, ya que no era titular en el equipo mexicano y su deseo es triunfar en Boca para jerarquizar su trayectoria.

La semana próxima el jugador llegará a Buenos Aires y tendrá que estar en aislamiento por 15 días, como marca el protocolo ante la pandemia de coronavirus, y la idea del cuerpo técnico es que en su nuevo domicilio en la Argentina realice un entrenamiento individual a través del Zoom.

También se espera para el arribo desde Europa de Gonzalo Maroni, a quien se le venció su préstamo con Sampdoria de Italia, que no hizo uso de la opción de compra y que tendrá que hacer la cuarentena obligatoria antes de incorporarse al grupo. En tanto, en las últimas horas surgió el rumor de que un importante club europeo vendría por Andrada, cuya cláusula de salida es de 25 millones de dólares. En Boca esperan la propuesta y solo venderían al arquero de la Selección argentina en una suma que sea muy importante para el mercado local.

Según señaló Luciano Nicotra, representante del arquero mendocino, todavía no hubo un pedido oficial, pero reconoció que el futbolista tiene ganas de seguir su carrera en Europa. "No me llegó ninguna oferta formal por Esteban. Cuando terminó el torneo me planteó la posibilidad de seguir su carrera en Europa. Y si existe una oferta concreta que le sirva a él y al club, se verá", dijo el empresario a Fox Sports.

El que también tiene sondeos para irse a jugar a otro equipo es Agustín Rossi: Independiente se sumó al pedido de varios clubes del exterior, ya que necesita reemplazar al arquero Martín Campaña. La idea del "Rojo" es pedirlo a préstamo, pero Boca pretende venderlo: cabe recordar que hace dos meses el "Xeneize" rechazó un ofrecimiento del Udinese de Italia por 6 millones de dólares.

El arquero, quien volvió de su préstamo en Lanús, está bien considerado por el entrenador Miguel Russo y la secretaría de fútbol, quienes los ven como un jugador importante que ahora -con más experiencia- podría estar en el arco de Boca sin problemas, si llegan a vender a Andrada.

De realizarse la salida de uno de los dos arqueros, los integrantes de la secretaría de fútbol tienen la palabra de Javier García, quien no renovó con Racing, para su regreso al club donde comenzó su carrera.

El plantel y el cuerpo técnico se realizaron ayer nuevamente los hisopados para detectar el virus de Covid-19 y luego trabajaron en el centro de entrenamientos de Ezeiza en los dos turnos previstos (9 y 11 horas). Hasta el sábado próximo se repetirá esa rutina.

El pase de "Juanfer" Quintero a China se resolverá antes del jueves

La venta del volante colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero a Shenzhen, tendrá pronta resolución ya que la diferencia entre los clubes es de sólo un millón de euros y las negociaciones "están encaminadas", confiaron fuentes de la institución de Núñez. El segundo ofrecimiento del equipo chino, de nueve millones de euros, se acercó a las pretensiones de River, que pidió 10 millones (la cifra le dejaría al club 7,5 millones libres de gastos).

"Las charlas están encaminadas, la diferencia existe pero es más corta que la primera oferta de la semana pasada. Creemos que se va a poder solucionar y que esta semana el pase se puede concretar", confiaron fuentes de las negociaciones. Las charlas entre las partes comenzaron la semana pasada con una oferta que fue rechazada y se retomaron el lunes, con el nuevo ofrecimiento de Shenzhen. "Juanfer", mientras tanto, volvió a entrenarse el viernes pasado tras la cuarentena obligatoria.

Shenzhen, que ya disputó cinco partidos de la liga con cuatro derrotas consecutivas y apenas un triunfo en la fecha inicial, tiene de director deportivo al italiano Roberto Donadoni y en el equipo juega el colombiano Harold Preciado.

Quintero sumó ayer su quinto día de trabajo porque llegó desde Colombia muy cerca del inicio de los entrenamientos y tuvo que realizar un aislamiento obligatorio, que culminó el jueves. De todos modos, el jugador ya tenía intenciones de emigrar y se las comunicó al DT "millonario", Marcelo Gallardo, cuando le llegó la oferta del equipo chino y no hubo impedimentos ya que todas las partes tomaron la decisión de la transferencia.

Quintero, de 27 años, arribó a River en enero de 2018 tras jugar en Deportivo Independiente de Medellín (DIM), aunque su pase pertenecía a Porto, de Portugal, desde la temporada 2013/14. River pagó primero 500 mil euros por el préstamo por un año con la chance de una compra y luego hizo uso de la opción por 3,75 millones de euros sobre el 90% del pase en dos cuotas de 710 mil euros, que ya pagó, y una última de 1,8 millones, que venció en diciembre pasado y el club todavía adeuda.

A pesar de que las lesiones le impidieron tener la continuidad deseada, "Juanfer" se metió en el corazón de los hinchas riverplatenses, sobre todo después del segundo gol en la final de la Libertadores 2018 contra Boca Juniors en Madrid.