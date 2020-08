Más de 100.000 evacuados por las inundaciones en China

La provincia central china de Sichuan vive este miércoles las peores inundaciones en 50 años, lo que ha forzado la evacuación de más de 100.000 personas de sus casas, luego que se activara el máximo nivel de respuesta a emergencias para hacer frente a las riadas, informó la prensa local.

Las continuas lluvias provocaron que hasta 22 ríos de la provincia hayan superado el umbral de alerta por inundación, y las crecidas anegaron áreas urbanas en ciudades como Ya'an y Leshan, donde las autoridades locales han evacuado a más de 100.000 personas, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Para hacer frente a la situación, las autoridades han elevado el nivel de respuesta por inundaciones del segundo al primero, el más alto en una escala de cuatro niveles, agrega la agencia.

Tenés que leer

Mientras, en la ciudad de Yibin, donde también 26.000 personas han sido evacuadas, se teme que las lluvias desborden el río Min -cabecera septentrional del río Yangtsé-, informa la televisión estatal CCTV.

Se trata de la peor inundación en esa zona en 50 años, agrega la cadena, que muestra imágenes de residentes limpiando agua, barro y escombros de sus casas con palas y escobas tras la llegada de las aguas torrenciales, que también ha bloqueado carreteras y calles de la región.

Asimismo, los niveles de agua en arroyos de los ríos Baishuijiang, Baihe y Tangzhu en el condado sichuanés de Jiuzhaigou han sobrepasado sus máximos históricos, con diques rotos en algunas secciones.

Patrimonio cultural afectado

Las inundaciones incluso cubrieron los pies de la estatua del Buda Gigante de Leshan, patrimonio mundial de la UNESCO y ubicado en las afueras de la ciudad de Leshan, la primera vez que eso ocurre desde la fundación de la República Popular China en 1949.

Over 130 staff members transported sandbags overnight to build levees as #floodwater has reached the feet of the Leshan Giant Buddha, the world's largest stone Buddhist statue, in SW #China's Sichuan Province, with the highest emergency response issued on Tuesday. pic.twitter.com/b2ejXCwdQS