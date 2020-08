La provincia tramita financiamiento por seis mil millones de pesos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un préstamo del Banco Nación por 4 mil millones de pesos, que serán destinados a la atención de demandas derivadas de la pandemia. También se intentarán colocar títulos por otros dos mil millones.

El gobierno provincial logró acordar con el Banco Nación un préstamo de 4 mil millones de pesos, con un plazo de devolución de 48 meses, un período de gracia y un costo financiero que tomará como base la tasa BADLAR. Según explicó a El Litoral el ministro de Economía, Walter Agosto, el financiamiento se concede en el marco de la Ley Nro. 13.978 que crea un fondo provincial de 15 mil millones de pesos para atender necesidades derivadas de la pandemia. El funcionario reveló, además, que la gestión evalúa emitir títulos o letras por un total de dos mil millones de pesos. Esto último, en el marco de las autorizaciones derivadas de la Ley de Necesidad Pública.

"El gobierno busca seis mil millones de pesos de financiamiento en el marco de las autorizaciones legales que tiene. De esos seis mil, ya tenemos pre acordado un préstamo con el Banco Nación, siempre en pesos, que va a estar destinado a financiar los gastos de la emergencia sanitaria", precisó. "Por otra parte -sostuvo-, estamos tratando de obtener otros dos mil millones de pesos adicionales, a través de la colocación de alguna letra o título, teniendo en cuenta las condiciones que este mercado de pesos vaya teniendo". El ministro advirtió que las chances de colocación en dicho mercado se habían reducido significativamente en la actual coyuntura, pero reparó en que "desde hace pocos días, la Nación volvió a colocar y estamos atentos a esa evolución".

Agosto aclaró, de todos modos, que en ambos casos (préstamo del Nación y emisión de títulos) se requiere de una triple autorización: del Ministerio del Interior de la Nación, de la Secretaría de Hacienda y del Banco Central. "En esa tarea estamos ahora, una vez definida la estrategia respecto de cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar", planteó.

Raconto

Según precisó el ministro, de los quince mil millones de pesos que la Legislatura autorizó a tomar como financiamiento -el mensaje original del Poder Ejecutivo planteaba diez mil millones- para la pandemia, la provincia ya tomó préstamos por cuatro mil millones, a los que se suma esta nueva partida por monto idéntico.

"Si no es necesario usar todo, no se usará; y si es necesario más, también se aportará", sostuvo el funcionario.

"Durante todo este tiempo -acotó-, el gobierno fue adelantando fondos de Rentas Generales para este programa (de asistencia por Covid) porque el mercado no estaba en condiciones para tomar todos los préstamos. De a poco, eso se va normalizando. Pero la demanda de la emergencia concentrada sobretodo en Salud y Desarrollo Social no tuvo falta de recursos, aun cuando no hayamos podido durante este tiempo acceder a los mercados".

Teniendo en cuenta las dos operaciones mencionadas, Agosto destacó que "a setiembre, la provincia habrá tomado 21 mil millones de pesos bajo diferentes modalidades de financiamiento en el mercado local, en el marco del programa que habíamos proyectado para este momento de tanta complejidad por las restricciones en el mercado y por la caída en la recaudación". A modo de ejemplo, mencionó que "en estas últimas semanas o meses, hay pocas o casi ninguna provincia que emitiera deuda. Las únicas que lo hacían era para refinanciar colocaciones que ya habían hecho. Ahora estamos viendo que lentamente esa situación va cediendo. Tratamos de que la provincia se endeude pero en términos razonables", concluyó.